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"Рубин" обыграл "Оренбург" в Кубке России

"Рубин" в гостях обыграл "Оренбург" в матче 1/16 финала Кубка России – 2:0.

Кубок России

1/16 финала

"Оренбург" - "Рубин" 0:2

Голы: Сорокин, 29, Лестьенн, 90+4.

"Оренбург": Фролов, Бегич, Малых, Андреев, Ойеволе, Васиев, Удалый, Воробьёв, Благо (Серченков, 77), Попович, Дюриш (Делькин, 74).

"Рубин": Джанаев, Сорокин, Бурлак, Кузьмин (Бауэр, 52), Кудряшов, Сигурдссон, Сонг, Лестьенн, Оздоев, Азмун (Канунников, 66), Жемалетдинов (Рочина, 76).

Предупреждения: Джанаев, 84.
Теги: Рубин Оренбург
Сегодня, 16:54
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№1 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Рубин»
Не понимаю КББ и его тренерский штаб. Ну просто вообще не понимаю.

1) Жонатас. Сейчас ни один болельщик рубина не понимает смысл этой сделки, наверное. ФФП притянут за уши, т.к хрен мы попадем в еврокубки с такой командой. Они не думали просто продать Азмуна, Канунникова, Жемалетдинова, Ахметов? Как бы эти четверо, ну может быть не вышли бы на 10 лямов. Но за 8-рку всех то можно быол толкнуть. Считая того, что Азмуна за 5-6 точно бы взяли. Сейчас у нас просто инвалиды какие-то в нападении. И как бы ситуация не улучшится вообще, т.к когда на поле играет один из этого списка, вроде бы не совсем плохо. Но когда вся атака из них состоит - это караул.

2) Льестенн. Ну не Жонатас, согласен. Не супер забивной нап. Но у него огромная скорость, техника, прием мяча?! Может дадите парню хоть раскрыться то? Он же на 90 минуте бежал в атаку так, как канунников вообще не бегал в этом матче (хотя вышел там на 70 минуте или позже). Видно же, что у парня только с психикой проблемы из-за того, что его в состав не ставят. Дайте ему уверенность почувствовать. Он же 3 мяча забил за не полные 180 минут игры. И всего то выходил 1 раз в старте.

Хрен знает, может опять свои игры пошли, что ставят только своих и тд. Иначе не могу объяснить, почему один из самых сильных и скоростных напов сидит у нас на лавке. Зато играют игроки, которые с 3 метров без помехи по воротам попасть не могут. Азмун такой же, там не голевая передача была. Он просто так криво мяч обработал. Повезло что к Сорокину отскочил и тот пробил.
Регистрация: 5.08.2015
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