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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Рубин" обыграл "Оренбург" в Кубке России
"Рубин" в гостях обыграл "Оренбург" в матче 1/16 финала Кубка России – 2:0.
Кубок России
1/16 финала
"Оренбург" - "Рубин" 0:2
Голы: Сорокин, 29, Лестьенн, 90+4.
"Оренбург": Фролов, Бегич, Малых, Андреев, Ойеволе, Васиев, Удалый, Воробьёв, Благо (Серченков, 77), Попович, Дюриш (Делькин, 74).
"Рубин": Джанаев, Сорокин, Бурлак, Кузьмин (Бауэр, 52), Кудряшов, Сигурдссон, Сонг, Лестьенн, Оздоев, Азмун (Канунников, 66), Жемалетдинов (Рочина, 76).
Предупреждения: Джанаев, 84.
Кубок России
1/16 финала
"Оренбург" - "Рубин" 0:2
Голы: Сорокин, 29, Лестьенн, 90+4.
"Оренбург": Фролов, Бегич, Малых, Андреев, Ойеволе, Васиев, Удалый, Воробьёв, Благо (Серченков, 77), Попович, Дюриш (Делькин, 74).
"Рубин": Джанаев, Сорокин, Бурлак, Кузьмин (Бауэр, 52), Кудряшов, Сигурдссон, Сонг, Лестьенн, Оздоев, Азмун (Канунников, 66), Жемалетдинов (Рочина, 76).
Предупреждения: Джанаев, 84.
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