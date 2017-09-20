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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Томь" одержала победу над "Краснодаром" в Кубке России
Матч 1/16 финала Кубка России "Томь" – "Краснодар" завершился победой команды из ФНЛ.
Кубок России
1/16 финала
"Томь" - "Краснодар" 2:1
Голы: Деобальд, 27, Мамаев, 32 (пен.), Соболев, 45
"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин, Деобальд, (Кудряшов 87), Войдель, Гвинейский, (Большунов, 80), Померко, Соболев.
"Краснодар": Адамов, Янбаев, (Подберёзкин, 46), Мартынович, Грицаенко, Рамирес, Ристич, (Окриашвили, 46), Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Лаборде, (Иван, 62), Вандерсон.
Предупреждения: Гирдвайнис, 30, Соболев, 30, Каборе, 67, Кудряшов, 90+1
"Тамбов" - "Арсенал" 1:0
Голы: Скворцов, 90
"Тамбов": Смирнов, Быстров, Шляков, Овсиенко, Гультяев, Шевчук, Скворцов, Кухарчук, Дутов, Кашчелан, Мурнин
"Арсенал": Левашов, Денисов, Беляев, Хагуш, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Александров, Чаушич, Расич, Кангва
Предупреждения: Овсиенко, 44
Кубок России
1/16 финала
"Томь" - "Краснодар" 2:1
Голы: Деобальд, 27, Мамаев, 32 (пен.), Соболев, 45
"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин, Деобальд, (Кудряшов 87), Войдель, Гвинейский, (Большунов, 80), Померко, Соболев.
"Краснодар": Адамов, Янбаев, (Подберёзкин, 46), Мартынович, Грицаенко, Рамирес, Ристич, (Окриашвили, 46), Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Лаборде, (Иван, 62), Вандерсон.
Предупреждения: Гирдвайнис, 30, Соболев, 30, Каборе, 67, Кудряшов, 90+1
"Тамбов" - "Арсенал" 1:0
Голы: Скворцов, 90
"Тамбов": Смирнов, Быстров, Шляков, Овсиенко, Гультяев, Шевчук, Скворцов, Кухарчук, Дутов, Кашчелан, Мурнин
"Арсенал": Левашов, Денисов, Беляев, Хагуш, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Александров, Чаушич, Расич, Кангва
Предупреждения: Овсиенко, 44
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