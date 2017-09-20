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"Томь" одержала победу над "Краснодаром" в Кубке России

Матч 1/16 финала Кубка России "Томь" – "Краснодар" завершился победой команды из ФНЛ.

Кубок России

1/16 финала

"Томь" - "Краснодар" 2:1

Голы: Деобальд, 27, Мамаев, 32 (пен.), Соболев, 45

"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин, Деобальд, (Кудряшов 87), Войдель, Гвинейский, (Большунов, 80), Померко, Соболев.

"Краснодар": Адамов, Янбаев, (Подберёзкин, 46), Мартынович, Грицаенко, Рамирес, Ристич, (Окриашвили, 46), Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Лаборде, (Иван, 62), Вандерсон.

Предупреждения: Гирдвайнис, 30, Соболев, 30, Каборе, 67, Кудряшов, 90+1

"Тамбов" - "Арсенал" 1:0

Голы: Скворцов, 90

"Тамбов": Смирнов, Быстров, Шляков, Овсиенко, Гультяев, Шевчук, Скворцов, Кухарчук, Дутов, Кашчелан, Мурнин

"Арсенал": Левашов, Денисов, Беляев, Хагуш, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Александров, Чаушич, Расич, Кангва

Предупреждения: Овсиенко, 44
Теги: Томь Краснодар
Сегодня, 16:56
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23
(4)
№23 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 17:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Позорней только с Тосно с десятью футболистами в ничью сыграть...
Регистрация: 2.12.2014
№22 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:55) #
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cska1971,
Ну да, наивно
Регистрация: 23.09.2008
№21 Написал: junga Сочи (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Стопудова сделали ставку на чемп, войти в тройку и в ЛЧ соответствено, смысл мучаться и выигрывать кубок ради ЛЕ когда вполне себе светит квалификация ЛЧ, вот такая думаю логика


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
ты вообще читал кто с кем играл?

дятел ты, а не кот...пшол нах


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:42) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Зря Краснодар так.Еврокубков у них нет,а чемп можно и провалить.Да сейчас второе место,но кроме Зенита есть скажем и Локо и Цска на данный момент,а Шалимов как тренер мягко говоря не очень.Хотя мне кажется не слив это был,просто перед Зенитом игроков поберег,надеялся видимо и так пройти .Если Краснодар по итогам сезона в Европу не пробьется Шалимову могут указать на дверь.Зениту в этом плане проще.Два состава.Завтра дубль выйдет и победит без вопросов,а основа подготовится к Краснодару.Хотя основа у Зенита понятие относительное с таким подбором исполнителей и это круто)Жду хорошей,зрелищной игры с Краснодаром и пусть победит сильнейший)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№18 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а спартачок сольёт Кубани...а потом сольют Карреру

голубая фанЭра ты вообще читал кто с кем играл?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№17 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 17:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Слили , xyлe.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№16 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Краснодар вылетел из ЛЕ. Играть в чемпионате и в кубке команде было вполне по силам. Не понимаю почему сдали игру?
Регистрация: 16.05.2017
№15 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 17:33) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Слив!! Может, если бы игра пошла по-другому... Но упираться никто не собирался !
Как говорится ,в конце сезона будет ясно - правильное решение, или нет. Если Краснодар попадет в ЛЧ, то никто не вспомнит про эту игру, а если нет ,то припомнят, припомнят!!...
Шалимов идёт вабанк!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№14 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 17:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Когда же Галицкий поймет,что Шалимов-это не тот тренер,что нужен Краснодару?Неужели печальный пример Уралана ему ни о чем не говорит?
Регистрация: 27.07.2013
№13 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (4)

Томь с победой! Разобранная Томь прибила панторезов с Кубани! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Hitman
наконец то Галицкий решил слить все говночашки и реально побороться за золото


Не вовремя он это решил...
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: scikuni (Сегодня, 17:22) #
  • -3
  •  (5)

все по конспектам спартака прошлогоднего

Hitman,
я думаю даже если газпром не даст золото то звание вицеря и такая же прямая путевка не особо расстроит хотя конечно немытым отдавать очки в воскресенье никто не будет, иначе бы не катали этот цирк с симуляцией с целью не бить штрафной


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
а спартачок сольёт Кубани...а потом сольют Карреру


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: AnK. (Сегодня, 17:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Расписного" нет и "Краснодар" в ж...
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: safonas (Сегодня, 17:07) #
  • +3
  •  (7)

сливают тренера или не интересна говночашка?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 17:06) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
наконец то Галицкий решил слить все говночашки и реально побороться за золото,правда Газпром не дремлет и поставил Вилкова на очную встречу,поэтому Краснодару в любом случае удачи,этого Вилкова вообще не должно было быть на играх ПЛ,всем давно очевидно для чего это чучело амнистировали
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 17:05) #
  • +14
  •  (20)
Болеет за:
«Барселона»
ПОЗОР одному из лидеров чемпионата игнорировать кубок страны, ПОЗОР!
Регистрация: 8.07.2014
№5 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 17:03) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: P.V.
Краснодар решил слиться?

Не думаю... Играли как получится, вторым составом, получилось вот так....
Регистрация: 22.11.2014
№4 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 17:03) #
  • +5
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
пошли по пути Спартака
Регистрация: 18.08.2013
№3 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 17:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
уже плюс четыре из ФНЛ.Хм,очень интересно будет.
Регистрация: 30.10.2012
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 17:02) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар решил слиться?


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:58) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Неожиданно, молодцы томичи !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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