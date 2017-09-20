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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бухаров - в стартовом составе "Ростова" на матч с "Волгарем"
"Ростов" во главе с Леонидом Кучуком объявил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Волгаря".
"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Макеев - Гацкан, Маер, Байрамян, Думбья, Зуев - Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Киреев, Могилевец, Кинтеро, Ионов, Дядюн, Шомуродов.
"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Макеев - Гацкан, Маер, Байрамян, Думбья, Зуев - Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Киреев, Могилевец, Кинтеро, Ионов, Дядюн, Шомуродов.
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