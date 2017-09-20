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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч со "Спартаком" из Нальчика
"Динамо" опубликовало стартовый состав команды на матч 1/16 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика.
"Динамо": Лещук, Цаллагов, Калугин, Шунич, Морозов, Катрич, Зотов, Сапета, Ташаев, Вандерсон, Луценко.
Запасные: Нарубин, Козлов, Хольмен, Терехов, Тиам, Самба Соу, Соснин, Темников, Обольский.
"Динамо": Лещук, Цаллагов, Калугин, Шунич, Морозов, Катрич, Зотов, Сапета, Ташаев, Вандерсон, Луценко.
Запасные: Нарубин, Козлов, Хольмен, Терехов, Тиам, Самба Соу, Соснин, Темников, Обольский.
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