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Финал Лиги чемпионов 18/19 состоится в Мадриде, а финал Лиги Европы - в Баку

Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится в Мадриде на новом стадионе "Атлетико" "Ванда Метрополитано", сообщает Radio Marca.

На финал Лиги чемпионов также претендовал Олимпийский стадион Баку. Азербайджанская сторона получила от УЕФА право принять финал Лиги Европы в 2019 году.
Сегодня, 18:05
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