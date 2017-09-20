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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Финал Лиги чемпионов 18/19 состоится в Мадриде, а финал Лиги Европы - в Баку
Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится в Мадриде на новом стадионе "Атлетико" "Ванда Метрополитано", сообщает Radio Marca.
На финал Лиги чемпионов также претендовал Олимпийский стадион Баку. Азербайджанская сторона получила от УЕФА право принять финал Лиги Европы в 2019 году.
На финал Лиги чемпионов также претендовал Олимпийский стадион Баку. Азербайджанская сторона получила от УЕФА право принять финал Лиги Европы в 2019 году.
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