Финал Лиги чемпионов 18/19 состоится в Мадриде, а финал Лиги Европы - в Баку

Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится в Мадриде на новом стадионе "Атлетико" "Ванда Метрополитано", сообщает Radio Marca.На финал Лиги чемпионов также претендовал Олимпийский стадион Баку. Азербайджанская сторона получила от УЕФА право принять финал Лиги Европы в 2019 году.