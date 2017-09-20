Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тосно" вышел в 1/8 финала Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Тюмень" – "Тосно" завершился победой клуба из Ленинградской области.

Кубок России

1/16 финала

"Тюмень" - "Тосно" 1:2

Гол: Карпов, 48 - Палиенко, 34, 38

"Тюмень": Обухов, Головня (Мурачев, 65), Гузь, Маслов, Шакуро, Рябокобыленко, Павленко, Лешонок, Чуканов (Богатырев, 80), Карпов, Юсупов

"Тосно": Опарин, Сухарев, Буйволов, Абазов, Кутин, Рустем Мухаметшин, Палиенко (Быстров, 59), Мирзов, Трошечкин, Мелкадзе, Марков

Предупреждения: Сухарев, 26, Шакуро, 31, Гузь, 44, Кутьин, 85
Теги: Тюмень Тосно
Сегодня, 18:56
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: иван Кирпов (Сегодня, 19:00) #
  • -3
  •  (3)

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
https://cuu.su/Ne
Регистрация: 20.09.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Молодцы лесники..
Регистрация: 21.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.