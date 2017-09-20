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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тосно" вышел в 1/8 финала Кубка России
Матч 1/16 финала Кубка России "Тюмень" – "Тосно" завершился победой клуба из Ленинградской области.
Кубок России
1/16 финала
"Тюмень" - "Тосно" 1:2
Гол: Карпов, 48 - Палиенко, 34, 38
"Тюмень": Обухов, Головня (Мурачев, 65), Гузь, Маслов, Шакуро, Рябокобыленко, Павленко, Лешонок, Чуканов (Богатырев, 80), Карпов, Юсупов
"Тосно": Опарин, Сухарев, Буйволов, Абазов, Кутин, Рустем Мухаметшин, Палиенко (Быстров, 59), Мирзов, Трошечкин, Мелкадзе, Марков
Предупреждения: Сухарев, 26, Шакуро, 31, Гузь, 44, Кутьин, 85
Кубок России
1/16 финала
"Тюмень" - "Тосно" 1:2
Гол: Карпов, 48 - Палиенко, 34, 38
"Тюмень": Обухов, Головня (Мурачев, 65), Гузь, Маслов, Шакуро, Рябокобыленко, Павленко, Лешонок, Чуканов (Богатырев, 80), Карпов, Юсупов
"Тосно": Опарин, Сухарев, Буйволов, Абазов, Кутин, Рустем Мухаметшин, Палиенко (Быстров, 59), Мирзов, Трошечкин, Мелкадзе, Марков
Предупреждения: Сухарев, 26, Шакуро, 31, Гузь, 44, Кутьин, 85
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