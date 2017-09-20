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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Гол Аршавина помог "Кайрату" выйти в лидеры чемпионата Казахстана
"Кайрат" разгромил "Ордабасы" в матче 30-го тура чемпионата Казахстана - 5:1.
Победа позволила "Кайрату" подняться на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Казахстана
30-й тур
"Кайрат" - "Ордабасы" - 5:1
Голы: Гоу, 7 (1:0). Нургалиев, 48 (1:1). Гоу, 55 (2:1). АРШАВИН, 64 (3:1). Парагулгов, 67 (4:1). Анене, 89 (5:1).
Победа позволила "Кайрату" подняться на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Казахстана
30-й тур
"Кайрат" - "Ордабасы" - 5:1
Голы: Гоу, 7 (1:0). Нургалиев, 48 (1:1). Гоу, 55 (2:1). АРШАВИН, 64 (3:1). Парагулгов, 67 (4:1). Анене, 89 (5:1).
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