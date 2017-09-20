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Гол Аршавина помог "Кайрату" выйти в лидеры чемпионата Казахстана

"Кайрат" разгромил "Ордабасы" в матче 30-го тура чемпионата Казахстана - 5:1.

Победа позволила "Кайрату" подняться на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Казахстана

30-й тур

"Кайрат" - "Ордабасы" - 5:1

Голы: Гоу, 7 (1:0). Нургалиев, 48 (1:1). Гоу, 55 (2:1). АРШАВИН, 64 (3:1). Парагулгов, 67 (4:1). Анене, 89 (5:1).
Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 19:09
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шава в каждом матче забивает. Молоток!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: иван Кирпов (Сегодня, 19:20) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
https://cuu.su/Ne
Регистрация: 20.09.2017
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