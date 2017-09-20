Матч за Суперкубок УЕФА летом 2019 года пройдет в Стамбуле

Матч за Суперкубок УЕФА летом 2019 года пройдет в Стамбуле, сообщает Sportmediaset. Вместимость арены "Бешикташа" – 41 903 человека.Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на "Ванда Метрополитано", а решающая игра Лиги Европы – на Олимпийском стадионе в Баку.