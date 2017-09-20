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Матч за Суперкубок УЕФА летом 2019 года пройдет в Стамбуле

Матч за Суперкубок УЕФА летом 2019 года пройдет в Стамбуле, сообщает Sportmediaset. Вместимость арены "Бешикташа" – 41 903 человека.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на "Ванда Метрополитано", а решающая игра Лиги Европы – на Олимпийском стадионе в Баку.
Сегодня, 20:31
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