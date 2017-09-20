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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Квинси Промес обнял Карреру после гола в ворота "Кубани" (видео)
Нападающий "Спартака" Квинси Промес, открывший счет в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани", отпраздновал свой гол с главным тренером команды Массимо Каррерой.
После гола Промес подбежал к бровке и обнялся со своим наставником.
Видео
После гола Промес подбежал к бровке и обнялся со своим наставником.
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