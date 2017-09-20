Квинси Промес обнял Карреру после гола в ворота "Кубани" (видео)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, открывший счет в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани", отпраздновал свой гол с главным тренером команды Массимо Каррерой.После гола Промес подбежал к бровке и обнялся со своим наставником.