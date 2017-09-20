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Квинси Промес обнял Карреру после гола в ворота "Кубани" (видео)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, открывший счет в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани", отпраздновал свой гол с главным тренером команды Массимо Каррерой.

После гола Промес подбежал к бровке и обнялся со своим наставником.

Видео
Теги: Промес Каррера Спартак Кубань
Сегодня, 20:43
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4
(1)
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:02) #
  • -1
  •  (3)
online

Водички еще зацепил попить. Может он просто по дороге?
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:51) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Blessing,
а ты помнишь как тебя опустили?

Умно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
а ты помнишь как тебя опустили?
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:45) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
обнял Карреру

....с просьбой, отпусти меня, я всё сделаю.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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