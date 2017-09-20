"Спартак" благодаря дублю Промеса обыграл "Кубань" в 1/16 финала Кубка России

"Кубань" в матче 1/16 финала Кубка России на своем поле потерпела поражение от "Спартака". В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес.Кубок России1/16 финалаПромес, 45+1, 53."Кубань": Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Гогниев, Обухов (Маляров, 64)."Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо (Попов, 77), Пашалич, Джано, Самедов, Промес (Бакаев, 82), Луис Адриано (Роша, 64).Предупреждения: Марков, 50, Завезён, 84.