Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:54
Чемпион остается в игре (4)
Чемпион остается в игре (4)
19:37
Дальше Курска ЦСКА не прошёл (14)
Дальше Курска ЦСКА не прошёл (14)
"Спартак" благодаря дублю Промеса обыграл "Кубань" в 1/16 финала Кубка России
"Кубань" в матче 1/16 финала Кубка России на своем поле потерпела поражение от "Спартака". В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес.
Кубок России
1/16 финала
"Кубань" - "Спартак" 0:2
Голы: Промес, 45+1, 53.
"Кубань": Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Гогниев, Обухов (Маляров, 64).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо (Попов, 77), Пашалич, Джано, Самедов, Промес (Бакаев, 82), Луис Адриано (Роша, 64).
Предупреждения: Марков, 50, Завезён, 84.
Кубок России
1/16 финала
"Кубань" - "Спартак" 0:2
Голы: Промес, 45+1, 53.
"Кубань": Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Гогниев, Обухов (Маляров, 64).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо (Попов, 77), Пашалич, Джано, Самедов, Промес (Бакаев, 82), Луис Адриано (Роша, 64).
Предупреждения: Марков, 50, Завезён, 84.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.