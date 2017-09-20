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"Спартак" благодаря дублю Промеса обыграл "Кубань" в 1/16 финала Кубка России

"Кубань" в матче 1/16 финала Кубка России на своем поле потерпела поражение от "Спартака". В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес.

Кубок России

1/16 финала

"Кубань" - "Спартак" 0:2

Голы: Промес, 45+1, 53.

"Кубань": Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Гогниев, Обухов (Маляров, 64).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо (Попов, 77), Пашалич, Джано, Самедов, Промес (Бакаев, 82), Луис Адриано (Роша, 64).

Предупреждения: Марков, 50, Завезён, 84.
Теги: Кубань Спартак
Сегодня, 20:51
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№30 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RRRHHH
Смойся , обиженный)))

зря..и сарказма не видим..Смойся,гондон!
Регистрация: 14.12.2011
№29 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Riders1990
Штанги не голы


Это для футбольных команд
Для вас штанги - это победа ))))))))

Цитата: Anturage
Жано, Промес лучшие

Вот тут никто не возразит - Ананидзе и негр


Ты сам негр, причем самый тупой!
Регистрация: 21.08.2012
№28 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Сами разберёмся,советчики не нужны.

А никто и не советует. Просто сделал выводы на основании увиденного.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№27 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С победой КБ !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№26 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:13) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дальше - с Нальчиком!
4:2 по пеналям.у Динамо выиграли.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№25 Написал: grisha (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Штанги не голы


Это для футбольных команд
Для вас штанги - это победа ))))))))

Цитата: Anturage
Жано, Промес лучшие

Вот тут никто не возразит - Ананидзе и негр
Регистрация: 19.04.2017
№24 Написал: RRRHHH (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Все ясно - в этом году наляжем массой на говночашку. Обидно.

Смойся , обиженный)))


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Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№23 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Спартачи заминусуют, но просто прио в гоову вот что: помимо самого факта выхода в следующую стадию турнира, который некоторые из них зовут говнокубком, порадоваться спартачам особо нечему. Просто задумайтесь: на матч с одной из слабейших команд ФНЛ (+3 от последнего места)выставлен абсолютно основной состав. Пр чем играли с запредельной мотивацией, которой, учитывая уровень соперника, быть не должно. И все это за три дня до матча с Анжи и за 6 до матча с Ливерпулем.
Далее - забив, Квинси показушно кинулся на шею Карреры, словно это был минимум матч полуфинал ЛЧ , как бы отвергая недавнюю критику о конфликте с тренером.
Одним словом, вместо того чтобы как полагается чемпиону победить на классе полурезервом, сохраняя силы на более важные матчи, Спартак демонстративно выложился на полную, только подтверждая этим, что в команде что-то не ладно.


Сами разберёмся,советчики не нужны.
Регистрация: 12.02.2013
№22 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:09) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Одним словом, вместо того чтобы как полагается чемпиону победить на классе полурезервом,

Вицечемпион полурезервом уже победил.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№21 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: rwspartach
Четыре штанги!!!

А в это время, Ребров, украдкой, перед телевизором, четыре раза поцеловал маленькие черные тотемные ворота - волшебный талисман.
Регистрация: 3.03.2007
№20 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
давайте,Ребята-футболисты,за Массимо!
Каррера привёл болел в восторг!Помогите ему!
Регистрация: 14.12.2011
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:08) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартачи заминусуют, но просто пришло в голову вот что: помимо самого факта выхода в следующую стадию турнира, который некоторые из них зовут говнокубком, порадоваться спартачам особо нечему. Просто задумайтесь: на матч с одной из слабейших команд ФНЛ (+3 от последнего места)выставлен абсолютно основной состав. При чем играли с запредельной мотивацией, которой, учитывая уровень соперника, быть не должно. И все это за три дня до матча с Анжи и за 6 до матча с Ливерпулем.
Далее - забив, Квинси показушно кинулся на шею Карреры, словно это был минимум матч полуфинал ЛЧ , как бы отвергая недавнюю критику о конфликте с тренером.
Одним словом, вместо того чтобы как полагается чемпиону победить на классе полурезервом, сохраняя силы на более важные матчи, Спартак демонстративно выложился на полную, только подтверждая этим, что в команде что-то не ладно.


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Anturage (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (5)

Жано, Промес лучшие
Регистрация: 2.08.2017
№17 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё нормально.
Судя по продолжающемуся ядожелчеистеканию (тех же, впрочем, что и всегда) - и они этого боятся.
Лори, ты где? Солоз ты наш красноречивый!

а в Нальчике - пенальти...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№16 Написал: Димас (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
теперь ливерпуль рвать
Регистрация: 3.04.2017
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:07) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: GS
И на ЛЕ. Выход из группы в ЛЧ, почти очевидно, не светит,

наоборот - светит как никогда. Таких групп еще долго никому не попадется. Там можно даже наощупь выходит. Правда на верную смерть - это да. Дальше нарезка, и без вакуума - сразу на стол.
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rwspartach
Цитата: Riders1990
Такой Кубани нужно больше 2 забивать

Четыре штанги!!!

Штанги не голы,хотя соглашусь что не фартит в этом сезоне


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№13 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:07) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
вошли в положение

когды вы все все успеваете,
даже забеременеть,)))
ну воистину чудо голубая команда smile


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: капля никотина
в этом году наляжем массой на говночашку

И на ЛЕ. Выход из группы в ЛЧ, почти очевидно, не светит, а Марибор дома надо проходить.
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:05) #
  • -2
  •  (4)
online

На самом деле выиграли даже не проснувшись. Что тоже , в общем, хорошо.

Но ЦИ так и не видно - это очень плохо. Надеюсь Ливер просто выковырнет из нас ЦИ. И сам падет, ею пронзенный.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Такой Кубани нужно больше 2 забивать

Четыре штанги!!!
Регистрация: 1.12.2014
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь проклятие счёта 2-0 с этим матчем кануло в Лету,осталось туда отправить ужасную реализацию,4 штанги за один матч,не помню такого.Промес и Жано очень понравились,да и в принципе все сыграли хорошо,видно что разговор был нужен.С победой нас.
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такое количество штанг ... да ещё и в нашем исполнении не видел давно ...)))) С победой красно белые ...!!! Радует , что Таски с Промесом обнимались после гола , а то было , как то не хорошо в игре с Тосно на замене ...
Регистрация: 18.06.2015
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:01) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Массимо Каррера наш тренер


Чо, уже Наше всё, или не всё?? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: grisha (Сегодня, 21:00) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
с уверенной победой Красно Белые!!
Массимо Каррера наш тренер

Не забудь
Через пару игр, вынырнув из говна, глотнуть воздуха в нашем чистом воздухе про вашего тренера ))))))))))0
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:00) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, Кубани всё равно ничего не светило, а так, вошли в положение убогих(Е.Кафельников).


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такой Кубани нужно больше 2 забивать.Сыгранность не особо.Промес тащит как всегда.Вобщем перед Ливером радости мало.Опять надежда на Промеса только


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:59) #
  • -5
  •  (7)
online

Все ясно - в этом году наляжем массой на говночашку. Обидно.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:57) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
с уверенной победой Красно Белые!!
Массимо Каррера наш тренер


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:57) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
С ПОБЕДОЙ, КРАСНО-БЕЛЫЕ !

как же она нужна нам сейчас, эта победа !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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