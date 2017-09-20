Чемпион остается в игре

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Ростов-на-Дону Ахмат
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Массимо Каррера на кубковую встречу с "Кубанью" выставил полностью основной состав, и это решение позволило его команде достаточно уверенно выйти в следующую стадию. Rusfootball.info рассказывает о победе "Спартака", которая включила в себя 2 гола, 4 попадания в штангу и повреждение Промеса.
Кубок России
1/16 финала
"Кубань" – "Спартак" 0:2
"Кубань": Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезен (Нурисов, 84'), Гогниев, Обухов (Маляров, 63')
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо (Попов, 73'), Пашалич, Джано, Самедов, Промес (Бакаев, 82'), Луис Адриано (Педро Роша, 64')
Предупреждения: Марков, 50', Завезен, 83'
Главный кубковый матч сегодняшнего дня был припасен на самый вечер. Чемпион нашей страны очень неважно начал сезон и уже по осени продолжает терять очки в чемпионате. Досадно упущенная победа во встрече с "Тосно" породила еще больше слухов о "сливе" Карреры, нежелании игроков биться за тренера и далее по списку. Если смотреть на результаты и на игру "Спартака", то действительно может показаться, что проблемы в команде не только игрового характера. Впрочем, пламенное сообщение капитана "красно-белых" Дениса Глушакова в своем инстаграме давало повод подумать, что с атмосферой все в порядке.
Показательно, что Каррера сегодня решил выпустить абсолютно основной стартовый состав, делая явный акцент на том, что для него важен каждый турнир и каждый матч. Ни одного дублера в условиях плотного графика, обилия травм, эмоционального напряжения - это была очень серьезная заявочка от Массимо. По крайней мере, после такого хода мы с вами не можем сослаться на то, что кубковую встречу можно не брать в расчет.
"Кубань" традиционно является крайне неудобным соперником для "Спартака". К сегодняшней встрече она подходила, имея за спиной 9 матчей против "красно-белых" подряд без поражений, то есть не проигрывая с апреля 2012-го года. Но на данный момент "краснодарцы" далеко не всегда побеждают даже на уровне ФНЛ и испытывают определенные проблемы. Их главный тренер Евгений Калешин, конечно, говорил, что нечего бояться чемпиона, но при всем уважении к "Кубани" основной состав "Спартака" был обязан ее обыгрывать.
"Москвичи" с первых минут принялись подтверждать свой статус фаворита делом. Уже на 10-й минуте должен был состояться гол в ворота хозяев, но дважды в течение нескольких секунд мяч угодил в штангу - не свезло Джано и Промесу. Буквально в следующей же атаке "краснодарцы" могли показать чемпиону, как надо забивать, но Селихов потащил опаснейший удар Гая. Впрочем, этот момент на долгое время остался единственным по-настоящему острым у владений "красно-белых".
"Спартак", конечно, позволял себе небольшие слабости. Например, Ещенко не один раз пропускал по своей бровке Завезена. Другое дело, что "Кубань" ничего не могла из этого извлечь. В остальном же преимущество было полностью на стороне гостей, которые целенаправленно шли к тому, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете. "Спартаковцы" проводили большое количество разнообразных атак, которые завершались ударами из штрафной и из-за ее пределов. Всякий раз им чего-то не хватало, чтобы пробить Дюпина, но за несколько секунд до конца тайма заветная цель все-таки была достигнута.
Отличная комбинация подопечных Карреры привела к тому, что Джано, получив мяч в центре, перевел его налево на Промеса, а Квинси без тени сомнения точнехонько пробил в дальний угол. Вот это действо уже напоминало что-то похожее на чемпионскую игру. Впрочем, настоящая проверка была еще только впереди - "Спартак" неоднократно в этом сезоне выигрывал по ходу встречи, но упускал победный результат.
Наверняка памятуя об этом, "красно-белые" не стали расслабляться во втором тайме. С самого его начала гости начали работать на увеличение разницы в счете. Результат не заставил себя долго ждать. Спустя семь с небольшим минут после перерыва связка Джано-Промес выдала еще один гол. На этот раз грузинский талант выдал отличную разрезающую передачу, после которой голландский форвард вышел 1 на 1 с вратарем и элегантно его обыграл.
Но ведь и 2:0 для нынешнего "Спартака" не те цифры, которые окончательно успокаивают. Тем более что после второго забитого мяча подопечные Карреры слегка отдали инициативу и перешли больше на игру на контратаках. "Кубань", правда, не смогла повторить трюк "Тосно". Хозяева атаковали хоть и с большим желанием, но без особого толка. Даже если они доходили до штрафной Селихова, то вратарь "красно-белых" уверенно прерывал их наступления.
При этом "москвичи" поддерживали своего голкипера опасными набегами на ворота Дюпина. Так, в частности, крутой момент был у Промеса, который второй раз в сегодняшнем матче для себя и третий раз для команды попал в штангу. Чуть позднее своего партнера догнал и Джано - он тоже попал в стойку ворот еще один раз. Если бы во всех этих эпизодах "Спартаку" везло больше, то разница в счете давно бы уже была неприличной.
Тем не менее, и такая победа получилась вполне уверенной. "Красно-белые" не испытали особых проблем в игре против "Кубани" и заслуженно вышли в 1/8 финала кубка России. Конечно, это не говорит о том, что все трудности чемпиона разом разрешились, но сегодня мы могли видеть хорошо играющую команду, хорошо ей управляющего тренера и в целом дружный и слаженный коллектив. Единственное, что может волновать болельщиков по итогам выезда в Краснодар - повреждение Промеса, который прихрамывая покинул поле за несколько минут до конца.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Кубок России
1/16 финала
"Кубань" – "Спартак" 0:2
Голы: Промес, 45+1', Промес, 53'
"Кубань": Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезен (Нурисов, 84'), Гогниев, Обухов (Маляров, 63')
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо (Попов, 73'), Пашалич, Джано, Самедов, Промес (Бакаев, 82'), Луис Адриано (Педро Роша, 64')
Предупреждения: Марков, 50', Завезен, 83'
Главный кубковый матч сегодняшнего дня был припасен на самый вечер. Чемпион нашей страны очень неважно начал сезон и уже по осени продолжает терять очки в чемпионате. Досадно упущенная победа во встрече с "Тосно" породила еще больше слухов о "сливе" Карреры, нежелании игроков биться за тренера и далее по списку. Если смотреть на результаты и на игру "Спартака", то действительно может показаться, что проблемы в команде не только игрового характера. Впрочем, пламенное сообщение капитана "красно-белых" Дениса Глушакова в своем инстаграме давало повод подумать, что с атмосферой все в порядке.
Показательно, что Каррера сегодня решил выпустить абсолютно основной стартовый состав, делая явный акцент на том, что для него важен каждый турнир и каждый матч. Ни одного дублера в условиях плотного графика, обилия травм, эмоционального напряжения - это была очень серьезная заявочка от Массимо. По крайней мере, после такого хода мы с вами не можем сослаться на то, что кубковую встречу можно не брать в расчет.
"Кубань" традиционно является крайне неудобным соперником для "Спартака". К сегодняшней встрече она подходила, имея за спиной 9 матчей против "красно-белых" подряд без поражений, то есть не проигрывая с апреля 2012-го года. Но на данный момент "краснодарцы" далеко не всегда побеждают даже на уровне ФНЛ и испытывают определенные проблемы. Их главный тренер Евгений Калешин, конечно, говорил, что нечего бояться чемпиона, но при всем уважении к "Кубани" основной состав "Спартака" был обязан ее обыгрывать.
"Москвичи" с первых минут принялись подтверждать свой статус фаворита делом. Уже на 10-й минуте должен был состояться гол в ворота хозяев, но дважды в течение нескольких секунд мяч угодил в штангу - не свезло Джано и Промесу. Буквально в следующей же атаке "краснодарцы" могли показать чемпиону, как надо забивать, но Селихов потащил опаснейший удар Гая. Впрочем, этот момент на долгое время остался единственным по-настоящему острым у владений "красно-белых".
"Спартак", конечно, позволял себе небольшие слабости. Например, Ещенко не один раз пропускал по своей бровке Завезена. Другое дело, что "Кубань" ничего не могла из этого извлечь. В остальном же преимущество было полностью на стороне гостей, которые целенаправленно шли к тому, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете. "Спартаковцы" проводили большое количество разнообразных атак, которые завершались ударами из штрафной и из-за ее пределов. Всякий раз им чего-то не хватало, чтобы пробить Дюпина, но за несколько секунд до конца тайма заветная цель все-таки была достигнута.
Отличная комбинация подопечных Карреры привела к тому, что Джано, получив мяч в центре, перевел его налево на Промеса, а Квинси без тени сомнения точнехонько пробил в дальний угол. Вот это действо уже напоминало что-то похожее на чемпионскую игру. Впрочем, настоящая проверка была еще только впереди - "Спартак" неоднократно в этом сезоне выигрывал по ходу встречи, но упускал победный результат.
Наверняка памятуя об этом, "красно-белые" не стали расслабляться во втором тайме. С самого его начала гости начали работать на увеличение разницы в счете. Результат не заставил себя долго ждать. Спустя семь с небольшим минут после перерыва связка Джано-Промес выдала еще один гол. На этот раз грузинский талант выдал отличную разрезающую передачу, после которой голландский форвард вышел 1 на 1 с вратарем и элегантно его обыграл.
Но ведь и 2:0 для нынешнего "Спартака" не те цифры, которые окончательно успокаивают. Тем более что после второго забитого мяча подопечные Карреры слегка отдали инициативу и перешли больше на игру на контратаках. "Кубань", правда, не смогла повторить трюк "Тосно". Хозяева атаковали хоть и с большим желанием, но без особого толка. Даже если они доходили до штрафной Селихова, то вратарь "красно-белых" уверенно прерывал их наступления.
При этом "москвичи" поддерживали своего голкипера опасными набегами на ворота Дюпина. Так, в частности, крутой момент был у Промеса, который второй раз в сегодняшнем матче для себя и третий раз для команды попал в штангу. Чуть позднее своего партнера догнал и Джано - он тоже попал в стойку ворот еще один раз. Если бы во всех этих эпизодах "Спартаку" везло больше, то разница в счете давно бы уже была неприличной.
Тем не менее, и такая победа получилась вполне уверенной. "Красно-белые" не испытали особых проблем в игре против "Кубани" и заслуженно вышли в 1/8 финала кубка России. Конечно, это не говорит о том, что все трудности чемпиона разом разрешились, но сегодня мы могли видеть хорошо играющую команду, хорошо ей управляющего тренера и в целом дружный и слаженный коллектив. Единственное, что может волновать болельщиков по итогам выезда в Краснодар - повреждение Промеса, который прихрамывая покинул поле за несколько минут до конца.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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