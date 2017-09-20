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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дальше Курска ЦСКА не прошёл (14)
"Рома" разгромила "Беневенто"
Чемпионат Италии
5 тур
"Беневенто" - "Рома" 0:4
Гол: Джеко, 23, 53, Лучионе, 36 (авто.), Венути, 74 (авто.)
"Беневенато": Белец, ди Кьяра, Венути, Лучионе, Летиция, Лазаар (Париджини, 64), Мемушай, Катальди, Чибса, Пушкаш, Кода (Арментерос, 75)
"Рома": Бекер, Жесус, Перес, Фасио, Коларов, Гоналон, Пеллегрини (Жерсон, 68), Стротман, Ундер (Эль-Шаарави, 46), Перотти (Флоренци, 75), Джеко
Предупреждения: ди Кьяра, 57, Параджини, 84
5 тур
"Беневенто" - "Рома" 0:4
Гол: Джеко, 23, 53, Лучионе, 36 (авто.), Венути, 74 (авто.)
"Беневенато": Белец, ди Кьяра, Венути, Лучионе, Летиция, Лазаар (Париджини, 64), Мемушай, Катальди, Чибса, Пушкаш, Кода (Арментерос, 75)
"Рома": Бекер, Жесус, Перес, Фасио, Коларов, Гоналон, Пеллегрини (Жерсон, 68), Стротман, Ундер (Эль-Шаарави, 46), Перотти (Флоренци, 75), Джеко
Предупреждения: ди Кьяра, 57, Параджини, 84
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