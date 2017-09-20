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"Рома" разгромила "Беневенто"

Чемпионат Италии

5 тур

"Беневенто" - "Рома" 0:4

Гол: Джеко, 23, 53, Лучионе, 36 (авто.), Венути, 74 (авто.)

"Беневенато": Белец, ди Кьяра, Венути, Лучионе, Летиция, Лазаар (Париджини, 64), Мемушай, Катальди, Чибса, Пушкаш, Кода (Арментерос, 75)

"Рома": Бекер, Жесус, Перес, Фасио, Коларов, Гоналон, Пеллегрини (Жерсон, 68), Стротман, Ундер (Эль-Шаарави, 46), Перотти (Флоренци, 75), Джеко

Предупреждения: ди Кьяра, 57, Параджини, 84
Теги: Рома
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