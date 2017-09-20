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Валерий Рейнгольд: "Кубань" не та команда, по которой можно судить о состоянии "Спартака"

Валерий Рейнгольд: "Кубань" не та команда, по которой можно судить о состоянии "Спартака" Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 1/16 финала Кубка России с "Кубанью" (2:0).

- Ваше мнение о сегодняшней игре.

- "Кубань" не та команда, по которой можно судить о состоянии "Спартака". Во всяком случае, я увидел, что москвичи играли без ошибок и ляпов. "Красно-белые"серьёзнее отнеслись к этой игре. Можно, конечно, сказать, что краснодарцы слабые, но это их проблемы. После игры с "Тосно" "Спартак" сыграл дисциплинировано, ошибок в обороне не было. Это похвально, но не более того. Откровенно говоря, по такой игре "Кубани" можно забивать и больше, но получилось то, что получилось. "Спартак" имел громадное преимущество, разница в классе была видна невооруженным взглядом. Поэтому судить по этой игре было сложно. На кону "Ливерпуль", вон там можно будет делать какие-то выводы.

- Квинси Промес отпраздновал первый гол с Массимо Каррерой. На ваш взгляд, атмосфера в команде налаживается?

- Чтобы знать, что там произошло, надо быть в команде. Я же не в команде, я человек, который в основном сидит дома и смотрит матчи по телевизору. Я не знаю, какая там обстановка, но раз уж все ребята говорят, что все в порядке, значит все в порядке. Будем считать, что это было недоразумение. Хотелось бы этому верить. Если это не так, то давайте ребята "засучите рукава" и в бой. Самые серьезные игры еще впереди. Еще не все потеряно, можно в чемпионате России подтянуться наверх, и в лиге чемпионов надо выступить достойно. Если у них действительно все в порядке, значит, от них можно ожидать улучшения игры. Думаю, Каррера после сегодняшней игры должен успокоиться. Как физически, так и морально. До этого его состояние было не очень. Сегодня команда сыграла достойно, молодцы. Если смотреть, как другие команды премьер-лиги сыграли, то они все вылетели.

- Насколько важен для "Спартака" Кубок России, учитывая плохое положение в чемпионате и участие в ЛЧ?

- Кубок России – это и есть Кубок России. Надо поднимать престиж этого турнира. "Локомотив" в прошлом сезоне выиграл и напрямую попал в групповой турнир. Это хорошее подспорье и почетный приз. А тем командам, которые вылетели, не надо было выставлять второй состав, если вы хотите выиграть кубок. "Спартак" давно не побеждал в этом турнире, последний раз 13 лет назад. Надеюсь, москвичи настроятся на этот турнир и постараются выиграть его. Дальше сетка простая и есть все шансы на победу. Но для меня сейчас самое главное – успешное выступление в лиге чемпионов.
Теги: Рейнгольд Спартак Кубань
Сегодня, 21:49
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8
(2)
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:46) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
На сегодня Кубань как раз та команда по которой надо сравнивать Спорток.
Регистрация: 17.05.2015
№7 Написал: sunsun (Сегодня, 22:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да ладно, та самая, что надо. Давай, Валерка, кричи снова про чемпионскую игру, а мы в Питере посмеёмся
Регистрация: 26.07.2016
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:12) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
Шо? Таки реально и все?

вас в расчет не берут,у вас очередные питерские прокладки в соперниках,которые даже свое поле уступили,так же как Семачок батоны раздвинут
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: grisha (Сегодня, 22:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
кошмар с глазами фанатика. Загробный опять тут как тут.

Хоть кто то заметил глазницу нашего презика и его рыло
Ураааа !!!
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:03) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
пришёл злобный дед обломал поросячий экстаз confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:57) #
  • +4
  •  (8)

Опять этот кошмар с глазами фанатика. Загробный опять тут как тут.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:53) #
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Прав, кричать "ура" рано..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня команда сыграла достойно, молодцы. Если смотреть, как другие команды премьер-лиги сыграли, то они все вылетели.

Шо? Таки реально и все?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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