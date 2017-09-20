Валерий Рейнгольд: "Кубань" не та команда, по которой можно судить о состоянии "Спартака"

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал игру своей экс-команды в 1/16 финала Кубка России с "Кубанью" (2:0).- "Кубань" не та команда, по которой можно судить о состоянии "Спартака". Во всяком случае, я увидел, что москвичи играли без ошибок и ляпов. "Красно-белые"серьёзнее отнеслись к этой игре. Можно, конечно, сказать, что краснодарцы слабые, но это их проблемы. После игры с "Тосно" "Спартак" сыграл дисциплинировано, ошибок в обороне не было. Это похвально, но не более того. Откровенно говоря, по такой игре "Кубани" можно забивать и больше, но получилось то, что получилось. "Спартак" имел громадное преимущество, разница в классе была видна невооруженным взглядом. Поэтому судить по этой игре было сложно. На кону "Ливерпуль", вон там можно будет делать какие-то выводы.- Чтобы знать, что там произошло, надо быть в команде. Я же не в команде, я человек, который в основном сидит дома и смотрит матчи по телевизору. Я не знаю, какая там обстановка, но раз уж все ребята говорят, что все в порядке, значит все в порядке. Будем считать, что это было недоразумение. Хотелось бы этому верить. Если это не так, то давайте ребята "засучите рукава" и в бой. Самые серьезные игры еще впереди. Еще не все потеряно, можно в чемпионате России подтянуться наверх, и в лиге чемпионов надо выступить достойно. Если у них действительно все в порядке, значит, от них можно ожидать улучшения игры. Думаю, Каррера после сегодняшней игры должен успокоиться. Как физически, так и морально. До этого его состояние было не очень. Сегодня команда сыграла достойно, молодцы. Если смотреть, как другие команды премьер-лиги сыграли, то они все вылетели.- Кубок России – это и есть Кубок России. Надо поднимать престиж этого турнира. "Локомотив" в прошлом сезоне выиграл и напрямую попал в групповой турнир. Это хорошее подспорье и почетный приз. А тем командам, которые вылетели, не надо было выставлять второй состав, если вы хотите выиграть кубок. "Спартак" давно не побеждал в этом турнире, последний раз 13 лет назад. Надеюсь, москвичи настроятся на этот турнир и постараются выиграть его. Дальше сетка простая и есть все шансы на победу. Но для меня сейчас самое главное – успешное выступление в лиге чемпионов.