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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: мы ставим цель победить в Кубке России
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над "Кубанью" в матче 1/16 финала Кубка России.
- Как повлиял позавчерашний разговор с руководством и командой?
- Мы пообщались, обсудили какие-то ситуации. И все.
- Это успокоило команду?
- Команда никогда не должна расслабляться. Все матчи очень сложные, даже когда играешь с командами низших дивизионов. "Кубань" играла организованно, это хорошая команда, но невнимательно подходить к этой игре было нельзя.
- Квинси Промес после первого гола подбежал к вам, потом к партнерам на скамейке. Это какой-то символ?
- Команда всегда была сплоченной. Но не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе.
- После "Тосно" вы сказали, что обязательно поговорите с игроками.
- Кто-то донёс до прессы то, что я сказал после матча с "Тосно", но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. Я не обвинял игроков. Я сказал, что не могу себе объяснить это. Я не сказал, что я ни при чём, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так.
В тот момент прозвучали эмоции. Я итальянец, мы эмоциональные люди. Я сказал то, даже если не думал этого, но потом я продолжил и сказал: "Ведя со счётом 2:0, недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат".
Согласны ли игроки? Нужно спросить у них. Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться.
- Даже при счете 2:0, вы не отходили от технической зоны. Боялись повторения прошлого матча с "Тосно"?
- Не только трагедии с "Тосно", но и трагедии с "Динамо", с ЦСКА. Играем каждые три дня, хотел поддерживать концентрации игроков на высоком уровне. Возможно, своим голосом я мог помочь игроку лишний раз пробежаться.
- Сегодня 4 раза попали в штангу. Как собираетесь улучшить результативность?
- Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, больше тренируемся, ничего больше сделать мы не можем. Самое главное — создавать моменты. Я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще.
- Вы много раз повторили, что вы итальянец, ваши слова вырвали из контекста, перевели не так и так далее. Можно быть проблема в том, что вы не говорите по-русски и работаете ли вы над этим?
- Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне даётся. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском. Эмоции нельзя заранее написать не бумагу.
- У вас игры каждые три дня. Успели познакомиться с "Кубанью"? Если не секрет, какую игру "Кубани" смотрели?
- Всегда смотрим матчи. Уже сейчас в самолете будем смотреть "Анжи".
- В общем, вы не помните, какая команда играла с "Кубанью"?
- Мы смотрели 3-4 матча.
- 14-лет "Спартак" не выигрывал Кубок России. Ставите задачу выиграть?
- Конечно мы ставим цель победить в Кубке России! У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи.
- Попов сегодня играл на необычной для себя позиции. Это дефицит центральных полузащитников?
- Он может и там сыграть. На данный момент у нас нет опорников. Приходится просить помощи у игроков других позиций отрабатывать в роли опорника.
- А что с Промесом? Показалось, серьезная трава.
- Нет, это просто усталость.
- Вы сегодня играли в четыре защитника. Выбор тактики зависит от соперника?
- Каждый матч особенный.
Rusfootball.info
- Как повлиял позавчерашний разговор с руководством и командой?
- Мы пообщались, обсудили какие-то ситуации. И все.
- Это успокоило команду?
- Команда никогда не должна расслабляться. Все матчи очень сложные, даже когда играешь с командами низших дивизионов. "Кубань" играла организованно, это хорошая команда, но невнимательно подходить к этой игре было нельзя.
- Квинси Промес после первого гола подбежал к вам, потом к партнерам на скамейке. Это какой-то символ?
- Команда всегда была сплоченной. Но не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе.
- После "Тосно" вы сказали, что обязательно поговорите с игроками.
- Кто-то донёс до прессы то, что я сказал после матча с "Тосно", но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. Я не обвинял игроков. Я сказал, что не могу себе объяснить это. Я не сказал, что я ни при чём, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так.
В тот момент прозвучали эмоции. Я итальянец, мы эмоциональные люди. Я сказал то, даже если не думал этого, но потом я продолжил и сказал: "Ведя со счётом 2:0, недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат".
Согласны ли игроки? Нужно спросить у них. Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться.
- Даже при счете 2:0, вы не отходили от технической зоны. Боялись повторения прошлого матча с "Тосно"?
- Не только трагедии с "Тосно", но и трагедии с "Динамо", с ЦСКА. Играем каждые три дня, хотел поддерживать концентрации игроков на высоком уровне. Возможно, своим голосом я мог помочь игроку лишний раз пробежаться.
- Сегодня 4 раза попали в штангу. Как собираетесь улучшить результативность?
- Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, больше тренируемся, ничего больше сделать мы не можем. Самое главное — создавать моменты. Я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще.
- Вы много раз повторили, что вы итальянец, ваши слова вырвали из контекста, перевели не так и так далее. Можно быть проблема в том, что вы не говорите по-русски и работаете ли вы над этим?
- Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне даётся. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском. Эмоции нельзя заранее написать не бумагу.
- У вас игры каждые три дня. Успели познакомиться с "Кубанью"? Если не секрет, какую игру "Кубани" смотрели?
- Всегда смотрим матчи. Уже сейчас в самолете будем смотреть "Анжи".
- В общем, вы не помните, какая команда играла с "Кубанью"?
- Мы смотрели 3-4 матча.
- 14-лет "Спартак" не выигрывал Кубок России. Ставите задачу выиграть?
- Конечно мы ставим цель победить в Кубке России! У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи.
- Попов сегодня играл на необычной для себя позиции. Это дефицит центральных полузащитников?
- Он может и там сыграть. На данный момент у нас нет опорников. Приходится просить помощи у игроков других позиций отрабатывать в роли опорника.
- А что с Промесом? Показалось, серьезная трава.
- Нет, это просто усталость.
- Вы сегодня играли в четыре защитника. Выбор тактики зависит от соперника?
- Каждый матч особенный.
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