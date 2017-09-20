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Массимо Каррера: мы ставим цель победить в Кубке России

Массимо Каррера: мы ставим цель победить в Кубке России Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над "Кубанью" в матче 1/16 финала Кубка России.

- Как повлиял позавчерашний разговор с руководством и командой?

- Мы пообщались, обсудили какие-то ситуации. И все.

- Это успокоило команду?

- Команда никогда не должна расслабляться. Все матчи очень сложные, даже когда играешь с командами низших дивизионов. "Кубань" играла организованно, это хорошая команда, но невнимательно подходить к этой игре было нельзя.

- Квинси Промес после первого гола подбежал к вам, потом к партнерам на скамейке. Это какой-то символ?

- Команда всегда была сплоченной. Но не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе.

- После "Тосно" вы сказали, что обязательно поговорите с игроками.

- Кто-то донёс до прессы то, что я сказал после матча с "Тосно", но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. Я не обвинял игроков. Я сказал, что не могу себе объяснить это. Я не сказал, что я ни при чём, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так.

В тот момент прозвучали эмоции. Я итальянец, мы эмоциональные люди. Я сказал то, даже если не думал этого, но потом я продолжил и сказал: "Ведя со счётом 2:0, недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат".

Согласны ли игроки? Нужно спросить у них. Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться.

- Даже при счете 2:0, вы не отходили от технической зоны. Боялись повторения прошлого матча с "Тосно"?

- Не только трагедии с "Тосно", но и трагедии с "Динамо", с ЦСКА. Играем каждые три дня, хотел поддерживать концентрации игроков на высоком уровне. Возможно, своим голосом я мог помочь игроку лишний раз пробежаться.

- Сегодня 4 раза попали в штангу. Как собираетесь улучшить результативность?

- Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, больше тренируемся, ничего больше сделать мы не можем. Самое главное — создавать моменты. Я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще.

- Вы много раз повторили, что вы итальянец, ваши слова вырвали из контекста, перевели не так и так далее. Можно быть проблема в том, что вы не говорите по-русски и работаете ли вы над этим?

- Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне даётся. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском. Эмоции нельзя заранее написать не бумагу.

- У вас игры каждые три дня. Успели познакомиться с "Кубанью"? Если не секрет, какую игру "Кубани" смотрели?

- Всегда смотрим матчи. Уже сейчас в самолете будем смотреть "Анжи".

- В общем, вы не помните, какая команда играла с "Кубанью"?

- Мы смотрели 3-4 матча.

- 14-лет "Спартак" не выигрывал Кубок России. Ставите задачу выиграть?

- Конечно мы ставим цель победить в Кубке России! У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи.

- Попов сегодня играл на необычной для себя позиции. Это дефицит центральных полузащитников?

- Он может и там сыграть. На данный момент у нас нет опорников. Приходится просить помощи у игроков других позиций отрабатывать в роли опорника.

- А что с Промесом? Показалось, серьезная трава.

- Нет, это просто усталость.

- Вы сегодня играли в четыре защитника. Выбор тактики зависит от соперника?

- Каждый матч особенный.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак Кубань
Сегодня, 22:27
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№15 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Этож говночашка. Ему не сообщили?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:45) #
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online

скоро третийтрофееч Каррера
Регистрация: 20.04.2016
№13 Написал: grisha (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
ты космонавт

Да ! от тут ты угадал
Я видел как наша Земля выглядит
Регистрация: 19.04.2017
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
победив Великую Кубань Каррера побрился


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Не ври, жаба
Вся Сибирь за Зенит, начиная с Омска и корнчая в Хабаровсе - я там кончал на вас

ты космонавт....прям вся наша Сибирь!
Регистрация: 14.12.2011
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Спасибо от Русского народа..

flushed и от Негров!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
он назвал тосно -трагедия...! так и останется в истории ,как тренер трагедия!
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: grisha (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Дальней Вострок за Тебя,

Не ври, жаба
Вся Сибирь за Зенит, начиная с Омска и корнчая в Хабаровсе - я там кончал на вас
Люблю я это дело - грешён ))))))0
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:38) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо!Спасибо от Русского народа..
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Forza, Massimo !
Forza,Spartak !

Pizza, yobt !


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:36) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
На безрыбье, и рак рыба.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:35) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо!Сибирь и Дальней Вострок за Тебя,
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
GRAZIE, ,бл *ть !
Forza, Massimo !
Forza,Spartak !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:30) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
в прошлом году слили всё и вся ради чемпионства...в этом будет ещё более веская причина оправдывать систематические свинойобы - Цель...Наша Цель!
Почти Коза Ностра епть...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:29) #
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  •  (4)
online

а толку то? опять в гавночашки и сливаца с позором?
Регистрация: 8.01.2017
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