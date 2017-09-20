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"Атлетико" в гостях обыграл "Атлетик"

Чемпионат Испании

5 тур

"Атлетик" Б - "Атлетико" М 1:2

Голы: Корреа, 56, Феррейра-Карраско, 73, Гарсия, 90+2

"Атлетик" Б: Аррисабалага, Лекуэ, Баленсиага, Нуньес, Лапорт, Итурраспе (Беньят, 56), Сусаета (Уильямс, 56), Сан-Хосе, Гарсия, Адурис (Кордоба, 79), Муньяин

"Атлетико" М: Облак, Хименес, Луис (Эрнандес, 79), Савич, Годин, Тейе, Гайтан (Феррейра-Карраско, 60), Сауль, Коке, Гризманн, Корреа (Габи, 72)

Предупреждения: Тейе, 25, Луис 39
Теги: Атлетик Атлетико
Вчера, 23:25
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