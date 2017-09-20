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Андрей Ярмоленко помог "Боруссии" Д разгромить "Гамбург"

Матч 5-го тура чемпионата Германии между "Гамбургом" и дортмундской "Боруссией" завершился крупной победой гостей.

Чемпионат Германии

5 тур

"Гамбург" - "Боруссия" Д 0:3

Голы: Кагава, 24, Обамейянг, 63, Пулишич, 79

"Гамбург": Матениа, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи (Дуглас, 48), Юнг, Соуза, Салихович (Вальдшмидт, 70), Холтби, Хан, Вуд

"Боруссия" Д : Бюрки, Загаду, Папастатопулос, Топрак, Пищек, Шахин , Кастро, Кагава (Дахуд, 66), Пулишич, Обамейянг , Ярмоленко (Филипп, 67)

Предупреждения: Пападопулос, 20, Сакаи, 32, Холтби, 76
Теги: Боруссия Д Гамбург
Вчера, 23:28
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