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"Челси" обыграл клуб из Чемпионшипа в матче Кубка лиги

"Челси" обыграл "Ноттингем Форест", выступающий в Чемпионшипе, в матче Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Кубок Англии

3 раунд

"Челси" - "Ноттингем Форест" 5:1

Голы: Кенеди, 13, Батшуайи, 19, Мусонда, 40, Батшуайи, 52, Батшуайи, 86, Дариква, 90+1

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен (Кларк-Салтер, 71), Кэхилл, Дзаппакоста (Стерлинг, 76), Кенеди, Бакайоко, Фабрегас (Ампаду, 56), Азар, Мусонда, Батшуайи

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Уорролл, Мансьенн, Хоббс, Фокс (Дариква, 59), Лихай, Осборн, Бухалакис, Довелл (Клоу, 74), Уолкер (Бреретон, 65), Каммингс

Предупреждения: Хоббс, 21

"Манчестер Юнайтед" - "Бёртон Альбион" 4:1

Голы: Рэшфорд, 5, 17, Лингард, 36, Марсьяль, 60, Дайер, 90+1

"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Перейра, 78), Дармиан, Блинд, Нильссон-Линделёф, Смоллинг, Эррера, Лингард, Кэррик, Мата (Шоу, 46), Рашфорд (МакТоминай, 64), Марсьяль

"Бёртон Альбион": Рипли, Флэнаган, Тёрнер (Уорнок, 46), Лунд, Дайер, Нейлор, Акпан (Акинс, 78), Палмер, Аллен (Мёрфи, 46), Варни, Мэйсон

Предупреждения: Акпан, 42, Уорнок, 71
Теги: Челси
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