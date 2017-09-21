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"Реал" на своем поле проиграл "Бетису"

"Реал" в матче 5-го тура чемпионата Испании проиграл на своем поле "Бетису" - 0:1.

Чемпионат Испании

5-й тур

"Реал" - "Бетис" - 0:1

Гол: Санабрия, 90+4 (0:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу (Майораль, 72), Кроос, Каземиру, Модрич (Васкес, 72), Бэйл, Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 67).

"Бетис": Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Франсис Герреро (Будебуз, 61), Хави Гарсия, Камараса (Гуардадо, 44), Руис (Хоакин, 80), Тельо, Санабрия.

Предупреждения: Тельо, 36. Манди, 38. Феддаль, 58.
Теги: Реал Бетис
Сегодня, 01:05
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