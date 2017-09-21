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Месут Озил: надеюсь, что скоро вернусь на поле

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что восстановился от травмы колена.

"Я вернулся к тренировкам в общей группе. У меня были небольшие проблемы с коленом. С каждым днем чувствую себя лучше. Надеюсь, что скоро вернусь на поле", - написал Озил в инстаграме.
Теги: Озил Арсенал
Сегодня, 05:20
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