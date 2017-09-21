Евгений Кафельников: надежда на чемпионство "Спартака" уже все-таки пропала

Болельщик "Спартака" экс-теннисист Евгений Кафельников заявил, что уже не надеется на повторение успеха красно-белых прошлого сезона.– Не хочется в это верить. Хотя победа в Кубке – шанс попасть в еврокубки на следующий сезон.– Наверное, уже все-таки пропала. Но если и есть хоть какой-то маленький процент в итоговую победу, я буду в это верить.