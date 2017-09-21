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Евгений Кафельников: надежда на чемпионство "Спартака" уже все-таки пропала

Болельщик "Спартака" экс-теннисист Евгений Кафельников заявил, что уже не надеется на повторение успеха красно-белых прошлого сезона.

– Победа в Кубке России – единственный шанс спасти этот сезон?

– Не хочется в это верить. Хотя победа в Кубке – шанс попасть в еврокубки на следующий сезон.

– Надежда на чемпионство у вас еще не пропала?

– Наверное, уже все-таки пропала. Но если и есть хоть какой-то маленький процент в итоговую победу, я буду в это верить.

СЭ
Теги: Спартак
Сегодня, 08:22
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