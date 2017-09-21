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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Быстров: надеюсь, у меня будет больше игрового времени
Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров прокомментировал свой дебют за команду в победном матче с "Тюменью" (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка России.
- Игра была равная. Хорошо, что забили два гола, потом мы играли на удержание счета. "Тюмень" - хорошая команда, билась до конца, создала нам проблемы во втором тайме. Мы довели игру до нужного результата, все хорошо.
- Какими словами напутствовали тренеры перед выходом на поле?
- Они сказали: "Давно не играл. Давай, почувствуй, выходи и помогай команде". Свой дебют не стану оценивать, это сделают тренеры. Хорошо, что сыграл, получил игровую практику. Надеюсь, будет больше игрового времени на поле, - цитирует Быстрова официальный сайт "Тосно".
- Игра была равная. Хорошо, что забили два гола, потом мы играли на удержание счета. "Тюмень" - хорошая команда, билась до конца, создала нам проблемы во втором тайме. Мы довели игру до нужного результата, все хорошо.
- Какими словами напутствовали тренеры перед выходом на поле?
- Они сказали: "Давно не играл. Давай, почувствуй, выходи и помогай команде". Свой дебют не стану оценивать, это сделают тренеры. Хорошо, что сыграл, получил игровую практику. Надеюсь, будет больше игрового времени на поле, - цитирует Быстрова официальный сайт "Тосно".
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