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Владимир Быстров: надеюсь, у меня будет больше игрового времени

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров прокомментировал свой дебют за команду в победном матче с "Тюменью" (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка России.

- Игра была равная. Хорошо, что забили два гола, потом мы играли на удержание счета. "Тюмень" - хорошая команда, билась до конца, создала нам проблемы во втором тайме. Мы довели игру до нужного результата, все хорошо.

- Какими словами напутствовали тренеры перед выходом на поле?

- Они сказали: "Давно не играл. Давай, почувствуй, выходи и помогай команде". Свой дебют не стану оценивать, это сделают тренеры. Хорошо, что сыграл, получил игровую практику. Надеюсь, будет больше игрового времени на поле, - цитирует Быстрова официальный сайт "Тосно".
Теги: Быстров Тосно
Сегодня, 08:34
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