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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Зинедин Зидан: возможно, мы не заслужили победу, но и поражение тоже
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса" (0:1) в 5-м туре Примеры.
"Мяч не хотел идти в ворота. Мы нанесли 26-27 ударов, но он так и не зашел туда. Это футбол. Мы не играли очень хорошо, но плохой игру я бы тоже не назвал. Если бы мы забили, все бы поменялось.
В трех домашних играх мы взяли два очка из девяти. Нужно оставаться спокойными. Было тяжело потерять Марсело и пропустить этот гол.
Возможно, мы не заслужили победу, но, я считаю, что и поражения мы не заслужили. Нужно принять это и идти дальше, уверен, нас ждут хорошие дни. Мы обязательно должны исправить ситуацию с нашими домашними играми", - цитирует Зидана пресс-служба "Реала".
"Мяч не хотел идти в ворота. Мы нанесли 26-27 ударов, но он так и не зашел туда. Это футбол. Мы не играли очень хорошо, но плохой игру я бы тоже не назвал. Если бы мы забили, все бы поменялось.
В трех домашних играх мы взяли два очка из девяти. Нужно оставаться спокойными. Было тяжело потерять Марсело и пропустить этот гол.
Возможно, мы не заслужили победу, но, я считаю, что и поражения мы не заслужили. Нужно принять это и идти дальше, уверен, нас ждут хорошие дни. Мы обязательно должны исправить ситуацию с нашими домашними играми", - цитирует Зидана пресс-служба "Реала".
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