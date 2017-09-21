Зинедин Зидан: возможно, мы не заслужили победу, но и поражение тоже

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса" (0:1) в 5-м туре Примеры."Мяч не хотел идти в ворота. Мы нанесли 26-27 ударов, но он так и не зашел туда. Это футбол. Мы не играли очень хорошо, но плохой игру я бы тоже не назвал. Если бы мы забили, все бы поменялось.В трех домашних играх мы взяли два очка из девяти. Нужно оставаться спокойными. Было тяжело потерять Марсело и пропустить этот гол.Возможно, мы не заслужили победу, но, я считаю, что и поражения мы не заслужили. Нужно принять это и идти дальше, уверен, нас ждут хорошие дни. Мы обязательно должны исправить ситуацию с нашими домашними играми", - цитирует Зидана пресс-служба "Реала".