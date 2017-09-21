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"Кубань" - "Спартак": фотоотчет матча

В матче 1/16 финала Кубка России "Кубань" принимала московский "Спартак". Встреча завершилась победой подопечных Массимо Карреры - 2:0 и выходом красно-белых в следующий этап. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.

























Rusfootball.info
Теги: Кубань Спартак Фото
Сегодня, 09:44
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