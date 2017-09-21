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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: дружеским матч "Зенита" с питерским "Динамо" не получится
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между петербургскими "Динамо" и "Зенитом".
"Дружеским матч не получится. Динамовцы будут стремиться проявить себя. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать "Зенит" за любое пижонство.
"Динамо" идёт на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую - такие как "Тосно", "Арсенал" или "СКА-Хабаровск", - всегда сражаются до конца. Думаю, "Динамо Спб" окажется крепким орешком и даст бой.
В 2010 году на поле было полное превосходство "Зенита". Трудно предсказать, как будет сейчас", - цитирует Орлова "Чемпионат".
"Дружеским матч не получится. Динамовцы будут стремиться проявить себя. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать "Зенит" за любое пижонство.
"Динамо" идёт на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую - такие как "Тосно", "Арсенал" или "СКА-Хабаровск", - всегда сражаются до конца. Думаю, "Динамо Спб" окажется крепким орешком и даст бой.
В 2010 году на поле было полное превосходство "Зенита". Трудно предсказать, как будет сейчас", - цитирует Орлова "Чемпионат".
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