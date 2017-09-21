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Геннадий Орлов: дружеским матч "Зенита" с питерским "Динамо" не получится

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между петербургскими "Динамо" и "Зенитом".

"Дружеским матч не получится. Динамовцы будут стремиться проявить себя. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать "Зенит" за любое пижонство.

"Динамо" идёт на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую - такие как "Тосно", "Арсенал" или "СКА-Хабаровск", - всегда сражаются до конца. Думаю, "Динамо Спб" окажется крепким орешком и даст бой.

В 2010 году на поле было полное превосходство "Зенита". Трудно предсказать, как будет сейчас", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Сегодня, 09:59
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№5 Написал: grisha (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
с удовольствием посмотрим на запасных Зенита.

Интересно посмотреть на Динаму

Цитата: Nastroenie
кто кому сливать будет?

Ответ очевиден- сливать будут в бачок с говном
Значит, кубок застолбил спартак
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Св.Ин v.2
Дружеским? Совсем не то слово,конечно. Покорносливным ...

А кто кому сливать будет? А то я после вчерашнего игрового дня совсем запутался в этих схемах.
Регистрация: 2.12.2014
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Св.Ин v.2
Дружеским? Совсем не то слово,конечно. Покорносливным ...


мнение клуба из деревни Черкизово, БОМЖЕЙ 100 летних , для нас имеет большое значение!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дружеским? Совсем не то слово,конечно. Покорносливным ...
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:10) #
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с удовольствием посмотрим на запасных Зенита.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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