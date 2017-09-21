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УЕФА утвердил регламент Лиги наций

УЕФА окончательно утвердил регламент Лиги наций. Этот турнир заменит многие товарищеские матчи сборных и позволит играть с равными соперниками.

55 национальных команд будут распределены между собой по классу по четырем лигам, передает официальный сайт УЕФА.

В лиге А сыграют 12 ведущих сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, еще 15 в лигу С, оставшиеся 16 команд сыграют в лиге D. Жеребьевка первого турнира Лиги наций состоится 24 января 2018 года.
Сегодня, 10:18
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(1)
№6 Написал: grisha (Сегодня, 10:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
попадём к Люксембургам, Андоррам и Мальтам.

С какого хрена мы вдруг достигнем такого уровня ?
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Денис1981 (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лига справедливости для лиги выдающихся джентльменов)))))))))))))))))
Регистрация: 14.07.2016
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
забавно однако...
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:27) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
позволит играть с равными соперниками.

Судя по нашему рейтингу попадём к Люксембургам, Андоррам и Мальтам. Будем уничтожать этих карликов, будем смеяться им в лицо, сжигать их дома, насиловать их женщин, а детей забирать в рабство.
Регистрация: 2.12.2014
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:23) #
  • 0
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Цитата: kos
это что еще такое?

замена товарнякам
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 10:21) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
это что еще такое?
Регистрация: 18.08.2013
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