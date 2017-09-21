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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Кондрашов: Манчини хочет выиграть все турниры
Бывший полузащитник петербургских "Зенита" и "Динамо" Андрей Кондрашов высказался относительно матча 1/16 финала кубка России между этими командами.
— Как думаете, «Зенит» сыграет основным составом? И есть ли шансы у «Динамо»?
— Роберто Манчини хочет взять все титулы. Но, думаю, произойдет ротация состава. Как раз тренер посмотрит на молодежь и на амбиции тех, кто не попадает в основной состав. Эта игра будет полезна для многих игроков «Зенита». У бело-голубых есть шансы. Часто команды второй и первой лиг преподносят сюрпризы. Петербургское «Динамо», в котором я играл, прошло ЦСКА в 2002-м — 3:2. «Терек» вообще выиграл турнир, находясь в первом дивизионе. Так что возможно все.
— В 1993 году вы играли против «Зенита» в составе «Динамо» в Кубке России и проиграли 1:7. Помните ту игру?
— За несколько лет до этого мы играли товарищеский матч с «Зенитом» в манеже на Бутлерова и выиграли 1:0. Но «Динамо» стало совсем другим, команда быстро изменилась — все ребята разъехались. У «Динамо» тогда не было перспектив, денег, играла молодежь. А у «Зенита» в том матче все залетало. Каждый удар — гол! Володя Кулик забивал в падении головой, непонятно каким образом!
— Перед «Динамо» ставили задачу выйти в премьер-лигу в начале нулевых?
— Да, такую задачу ставили. Мы могли и легко бы вышли, если бы не передряга с руководством. На выборах губернатора Петербурга президент «Динамо» Сергей Амелин поддержал «не того» кандидата... Команду быстро закрыли. Это была сильнейшая команда в истории клуба.
Спорт день за днем
— Как думаете, «Зенит» сыграет основным составом? И есть ли шансы у «Динамо»?
— Роберто Манчини хочет взять все титулы. Но, думаю, произойдет ротация состава. Как раз тренер посмотрит на молодежь и на амбиции тех, кто не попадает в основной состав. Эта игра будет полезна для многих игроков «Зенита». У бело-голубых есть шансы. Часто команды второй и первой лиг преподносят сюрпризы. Петербургское «Динамо», в котором я играл, прошло ЦСКА в 2002-м — 3:2. «Терек» вообще выиграл турнир, находясь в первом дивизионе. Так что возможно все.
— В 1993 году вы играли против «Зенита» в составе «Динамо» в Кубке России и проиграли 1:7. Помните ту игру?
— За несколько лет до этого мы играли товарищеский матч с «Зенитом» в манеже на Бутлерова и выиграли 1:0. Но «Динамо» стало совсем другим, команда быстро изменилась — все ребята разъехались. У «Динамо» тогда не было перспектив, денег, играла молодежь. А у «Зенита» в том матче все залетало. Каждый удар — гол! Володя Кулик забивал в падении головой, непонятно каким образом!
— Перед «Динамо» ставили задачу выйти в премьер-лигу в начале нулевых?
— Да, такую задачу ставили. Мы могли и легко бы вышли, если бы не передряга с руководством. На выборах губернатора Петербурга президент «Динамо» Сергей Амелин поддержал «не того» кандидата... Команду быстро закрыли. Это была сильнейшая команда в истории клуба.
Спорт день за днем
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