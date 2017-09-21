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Диего Форлан: Кавани нужно уважать, а Неймар повел себя как маленький мальчик

Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан высказал мнение по поводу конфликта форвардов "ПСЖ" Эдинсона Кавани и Неймара.

"Кавани нужно уважать. Он забивает много голов, в том числе и с пенальти. Он признанный бомбардир. Думаю, Неймар не повел бы себя так с Месси. С Кавани он повел себя как маленький мальчик. Это конфликт только между Неймаром и Кавани, такое бывает везде. Но поведение Алвеса не лезет ни в какие ворота", - передает слова Форлана "СЭ" со ссылкой на Marca.

Напомним, Неймар в матче с "Лионом" (2:0) хотел отобрать у Кавани попытку пробития пенальти. Перед этим Дани Алвес не позволил уругвайцу пробить штрафной и отдал мяч бразильцу.
Теги: Форлан Кавани Неймар ПСЖ
Сегодня, 10:53
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№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nister19
Форлан заступается за своего соотечественника. Но в этой ситуации оба не правы. Надо нормально договориться обо всем и все. Никаких проблем. А не устраивать истерику на весь мир. Неймар подумал, что ушел из под гнета Месси. Ан нет, и тут у него конкурент. Обиделся. Кавани тоже хорош, конечно. Вряд ли он бы заьрал мяч у Ибры пару лет назад. Он если бы только подумал об этом, его бы Златан одним взглядом бы испепелил. А вообще, куча звезд может сыграть злую шутку с ПСЖ.

вот именно, как и с Бомжами

Цитата: Академия
вот так и разваливаются клубы, ща если клуб поддержит Неймара, и опрокинет Кавани, другие тупо играть перестанут

кто то из них должен произнести сокраментальную фразу- ТРЕНЕРИШКА
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Форлан заступается за своего соотечественника. Но в этой ситуации оба не правы. Надо нормально договориться обо всем и все. Никаких проблем. А не устраивать истерику на весь мир. Неймар подумал, что ушел из под гнета Месси. Ан нет, и тут у него конкурент. Обиделся. Кавани тоже хорош, конечно. Вряд ли он бы заьрал мяч у Ибры пару лет назад. Он если бы только подумал об этом, его бы Златан одним взглядом бы испепелил. А вообще, куча звезд может сыграть злую шутку с ПСЖ.


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Регистрация: 1.03.2017
№2 Написал: Академия (Сегодня, 11:39) #
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  •  (2)

вот так и разваливаются клубы, ща если клуб поддержит Неймара, и опрокинет Кавани, другие тупо играть перестанут
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
  • +1
  •  (3)
online

Эмери, конечно, начудил.
На месте Кавани нужно дать по морде Алвесу, а Неймар, Неймар сам все поймет.


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