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8-летний футболист погиб в результате землетрясения в Мексике

Землетрясение в Мексике унесло жизнь 8-летнего футболиста клуба "Америка" Рауля Алексиса Варгаса Масиаса, передает "Газета.Ru".

"Ты всегда будешь с нами и всегда будешь в наших сердцах", - написал клуб в своем твитере.
Сегодня, 10:59
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