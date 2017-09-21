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Вячеслав Колосков: Лига наций - отличная возможность заработать клубам и сборным

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об идее создания Лиги наций.

"Создание Лиги наций – хорошая идея. Она укладывается в рамки стратегии, которая была разработана несколько лет назад. Смысл в том, чтобы усилить контроль за проведением матчей как среди клубов, так и среди национальных команд.

Во-вторых, Лига наций - это отличная возможность заработать всем клубам и сборным. В-третьих, это обеспечит понятный и разумный календарь. Идёт определённая реформация Лиги чемпионов и Лиги Европы, ну а теперь появилась Лига наций.

Сейчас Российская Федерация перед чемпионатом мира 2018 года никак не может подобрать себе спарринг-партнёров. Но при Лиге наций такого уже не будет. Всё чётко спланируют, будет ясно, кто и с кем играет.

В зависимости от того, в какой группе играет сборная, будет разница в гонорарах, возможно значительная. В любом случае это стабильный доход, который получат все национальные команды Европы. Считаю, что это разумный подход, и вся идея турнира мне нравится", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
Теги: Колосков
Сегодня, 11:27
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(1)
№2 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:02) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не уверен, что лишний турнир для сборных нужен вообще. Неужели не достаточно ЧМ и ЧЕ, чемпионатов других континентов, отборов к ним? Лишняя нагрузка на ведущих игроков, и так участвующих в Еврокубках, национальных чемпионатах и национальных кубках, принесёт пользу мировому футболу?
Регистрация: 22.02.2013
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (4)

При нашем 60-м месте в рейтинге держи карман пошире.
Регистрация: 22.09.2009
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