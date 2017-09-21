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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Колосков: Лига наций - отличная возможность заработать клубам и сборным
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об идее создания Лиги наций.
"Создание Лиги наций – хорошая идея. Она укладывается в рамки стратегии, которая была разработана несколько лет назад. Смысл в том, чтобы усилить контроль за проведением матчей как среди клубов, так и среди национальных команд.
Во-вторых, Лига наций - это отличная возможность заработать всем клубам и сборным. В-третьих, это обеспечит понятный и разумный календарь. Идёт определённая реформация Лиги чемпионов и Лиги Европы, ну а теперь появилась Лига наций.
Сейчас Российская Федерация перед чемпионатом мира 2018 года никак не может подобрать себе спарринг-партнёров. Но при Лиге наций такого уже не будет. Всё чётко спланируют, будет ясно, кто и с кем играет.
В зависимости от того, в какой группе играет сборная, будет разница в гонорарах, возможно значительная. В любом случае это стабильный доход, который получат все национальные команды Европы. Считаю, что это разумный подход, и вся идея турнира мне нравится", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
"Создание Лиги наций – хорошая идея. Она укладывается в рамки стратегии, которая была разработана несколько лет назад. Смысл в том, чтобы усилить контроль за проведением матчей как среди клубов, так и среди национальных команд.
Во-вторых, Лига наций - это отличная возможность заработать всем клубам и сборным. В-третьих, это обеспечит понятный и разумный календарь. Идёт определённая реформация Лиги чемпионов и Лиги Европы, ну а теперь появилась Лига наций.
Сейчас Российская Федерация перед чемпионатом мира 2018 года никак не может подобрать себе спарринг-партнёров. Но при Лиге наций такого уже не будет. Всё чётко спланируют, будет ясно, кто и с кем играет.
В зависимости от того, в какой группе играет сборная, будет разница в гонорарах, возможно значительная. В любом случае это стабильный доход, который получат все национальные команды Европы. Считаю, что это разумный подход, и вся идея турнира мне нравится", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
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