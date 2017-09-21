Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эдуард Безуглов: Ари стоит ждать на поле не раньше ноября

Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов прокомментировал восстановление от тяжелой травмы форварда "Локомотива" Ари.

– Ари получил травму летом, но планирует уже в октябре начать тренироваться в общей группе. Как это возможно и следует ли ожидать выхода игроков после "крестов" ранее, чем через полгода?

– Все же ждать его на поле стоит не раньше ноября, но действительно срок очень маленький с точки зрения классических канонов. Но его случай далеко не первый – сразу вспоминаются Дима Тарасов, известный баскетболист Антон Понкрашов, поляк Милик, которые были в общих группах уже через 3-3,5 месяца после операций. Это и мастерство хирурга, и самоотверженный труд самих спортсменов.

Поверьте, выполнять необходимый объем работы при восстановлении сможет далеко не каждый человек. При этом ускоренный протокол реабилитации применяется, только если спортсмен к нему готов. В противном случае сроки восстановления стандартные 6 месяцев.

СЭ
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 11:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.