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Васили Уткин: Форлан ведет себя как уругвайский Рейнгольд

Телекомментатор Васили Уткин высказался относительно слов бывшего форварда сборной Уругвая Диего Форлана о нашумевшем конфликте форвардов "ПСЖ" Кавани и Неймара.

Форлан ранее заявил испанским СМИ: "Кавани нужно уважать. Он признанный бомбардир. Думаю, Неймар не повел бы себя так с Месси. С Кавани он повел себя как маленький мальчик".

Уткин прокомментировал его слова в твиттере: "А Форлан ведет себя как уругвайский Рейнгольд".
Теги: Форлан Рейнгольд Уткин
Сегодня, 11:52
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(4)
№3 Написал: Поло (Сегодня, 12:23) #
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online

А Уткин ведет себя как русский Уткин
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вася нацелился на место Червиченко.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:05) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Зря ты Вася Форлана критикуешь. Он правильно делает, что Кавани защищает. Кавани - страница истории ПСЖ, а Неймар это пока дорогостоящий петушок, который в этом клубе еще ничего не доказал. После этого момента я вообще перестал переваривать Неймара.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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