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Матч "Крылья Советов" - "Локомотив" станет самым посещаемым в Самаре в текущем сезоне

Матч 1/16 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" вызвал большой интерес в Самаре, передает официальный сайт волжан.

Динамика продаж билетов на сегодняшний поединок показывает, что он станет самым посещаемым для самарцев в этом сезоне. На матч планируют прийти порядка 10 тысяч зрителей. Цена билетов начинается от 250 рублей.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
А мерлушкин сказал, что это все - агенты ЦРУ ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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