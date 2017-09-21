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11 городов-хозяев ЧМ-2018 не вошли в список самых загрязненных в России

11 городов, которые примут чемпионат мира в России, не вошли в список самых грязных городов, сообщает "Р-Спорт".

Согласно данным доклада Министерства природных ресурсов и экологии России, в список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы вошли: Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Напомним, чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Сегодня, 12:25
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(0)
№7 Написал: Анатолий Доторов (Сегодня, 13:32) #
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Регистрация: 21.09.2017
№6 Написал: grisha (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
давай их газовые камеры ! Чтоб государство не страдало .

Давай !
Мне Вовка Путин так и сказал - мочи пенсиков за бесплатно ))))))))))))
Будешь держать мой молоток, пока я серпом машу )))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: grisha
Цитата: Manowar
Ты что - " ущемлённый " в правах и пострадавший от военных преступлений ?

Само существование пенсионера в нашей стране - это преступление перед государством )))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))

Ты прям как гитлер рассуждаешь . Если это - " преступление перед государством " , то давай их газовые камеры ! Чтоб государство не страдало . smirk


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: grisha (Сегодня, 12:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
Ты что - " ущемлённый " в правах и пострадавший от военных преступлений ?

Само существование пенсионера в нашей стране - это преступление перед государством )))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: grisha
Цитата: Manowar
зачем эта новость ?


Это доказательство перед Нюрнбергом
Как хорошо в стране советской жить (((
в Чегдомыне - по чекодымынски

Каким " Нюрнбергом " ? Ты что - " ущемлённый " в правах и пострадавший от военных преступлений ? laughing


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: grisha (Сегодня, 12:33) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
зачем эта новость ?


Это доказательство перед Нюрнбергом
Как хорошо в стране советской жить (((
в Чегдомыне - по чекодымынски
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Если-бы в Чегдомыне проводили ЧМ , то писали бы об этом здесь . А так - зачем эта новость ?


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
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