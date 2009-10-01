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На матче "Зенита" с питерским "Динамо" ожидается около 35 тысяч зрителей

Сегодня "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" сыграет с петербургским "Динамо".

"Зенит" сыграет в белой форме, голкипер - в черном; "Динамо" - в бело-синей форме, голкипер - в салатовом.

На матче ожидается до 35 тысяч зрителей, "Динамо" поддержат до 3 тысяч болельщиков, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:28
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(2)
№7 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:36) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Для 1/16 Кубка зачётная посещаемость. Все кто решил посмотреть игру придут на стадион, зачем транслировать по телеящику именно этот матч?


показывать тех на чьи игры никто не ходит?

Локо-Амкар

РЖД Арена (Москва, Россия) • Вместимость 28800
9860 зрителей


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№6 Написал: Анатолий Доторов (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (0)

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 21.09.2017
№5 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Manowar
Цитата: tfu
Откуда у Динамо столько болельщиков?

Создаётся впечатление , что Динамо СПб прямо тянут в РФПЛ .
Даёшь северное столичное дерби ? wink

Будет как в Мюнхене на одном стадионе две команды играть...
Регистрация: 22.11.2014
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Для 1/16 Кубка зачётная посещаемость. Все кто решил посмотреть игру придут на стадион, зачем транслировать по телеящику именно этот матч?
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:46) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: tfu
Откуда у Динамо столько болельщиков?

десант одноклубников из Москвы


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: tfu
Откуда у Динамо столько болельщиков?

Создаётся впечатление , что Динамо СПб прямо тянут в РФПЛ .
Даёшь северное столичное дерби ? wink


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Откуда у Динамо столько болельщиков?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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