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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Садио Мане: "Спартак" - хорошая команда, иначе она не играла бы в Лиге чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане высказался относительно предстоящего матча 2-го тура Лиги чемпионов с московским "Спартаком".
"Играть в Лиге чемпионов очень интересно. С "Севильей" мы не добились желаемого результата. Теперь нам предстоит поездка в Москву. Почему бы нам не одержать там победу?
Знаю, что "Спартак" - это хорошая команда, иначе она не играла бы в Лиге чемпионов", - передает слова Мане ESPN.
"Играть в Лиге чемпионов очень интересно. С "Севильей" мы не добились желаемого результата. Теперь нам предстоит поездка в Москву. Почему бы нам не одержать там победу?
Знаю, что "Спартак" - это хорошая команда, иначе она не играла бы в Лиге чемпионов", - передает слова Мане ESPN.
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