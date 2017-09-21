Садио Мане: "Спартак" - хорошая команда, иначе она не играла бы в Лиге чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане высказался относительно предстоящего матча 2-го тура Лиги чемпионов с московским "Спартаком"."Играть в Лиге чемпионов очень интересно. С "Севильей" мы не добились желаемого результата. Теперь нам предстоит поездка в Москву. Почему бы нам не одержать там победу?Знаю, что "Спартак" - это хорошая команда, иначе она не играла бы в Лиге чемпионов", - передает слова Мане ESPN.