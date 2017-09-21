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Садио Мане: "Спартак" - хорошая команда, иначе она не играла бы в Лиге чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане высказался относительно предстоящего матча 2-го тура Лиги чемпионов с московским "Спартаком".

"Играть в Лиге чемпионов очень интересно. С "Севильей" мы не добились желаемого результата. Теперь нам предстоит поездка в Москву. Почему бы нам не одержать там победу?

Знаю, что "Спартак" - это хорошая команда, иначе она не играла бы в Лиге чемпионов", - передает слова Мане ESPN.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 12:51
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№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:35) #
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Цитата: ММВ
Салах! Коутиньо!

Салах не так удал. А Коутиньо в страшной печали.

Цитата: HardWar
Как думаешь, какой счет будет?

Ну если все на месте будут , то 2-1 или 3-2. Если закиснем, то любимые 2-2
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Анатолий Доторов (Сегодня, 13:31) #
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Регистрация: 21.09.2017
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Единственный наверное в составе Ливера, кого стоило бы опасаться

Салах! Коутиньо!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 13:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Единственный наверное в составе Ливера, кого стоило бы опасаться

Как думаешь, какой счет будет?


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: Кепончег УЕФА
Бойся Ещенко, ёпта

да и Петкович,как выяснилось,голевые шикарные отдает

Да и любой из вратарей ,как показывает практика ,не лыком шит


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:15) #
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Единственный наверное в составе Ливера, кого стоило бы опасаться
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
Бойся Ещенко, ёпта

да и Петкович,как выяснилось,голевые шикарные отдает


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бойся Ещенко, ёпта


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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