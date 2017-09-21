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Геннадий Орлов: Кузяев - открытие не только для "Зенита", но и для сборной

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре полузащитника "Зенита" Далера Кузяева и других футболистов сине-бело-голубых.

"Кузяев - открытие не только для "Зенита", но и для сборной. Правда, прошло всего 10 туров. Нужно продолжать себя проявлять, конкуренция в команде мощнейшая. Почему он присел на лавку? Возможно, ему дали отдохнуть, сейчас ого-го какая конкуренция. Еще появился Ригони, тоже полузащитник.

Из аргентинцев, конечно, Маммана очень интересен. Ну и Краневиттер. Он невольно становится конкурентом Паредеса. Его передача на Дриусси в матче с "Уфой" - это фантастика. Потрясающий пас в коридор - нужно уметь так исполнить.

Ерохин, например, тоже видит поле, но исполнительского мастерства пока маловато. Среди игроков атаки у него больше всего брака. Когда Ерохин играл за "Урал", то был центральным нападающим и забивал. За "Ростов" в матче "Зенитом", например, здорово забил. Если он будет точнее и продолжит бить по воротам, то поборется за место в основном составе", - цитирует Орлова "СЭ".
Теги: Орлов Кузяев Зенит
Сегодня, 12:57
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№2 Написал: Анатолий Доторов (Сегодня, 13:29) #
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  •  (2)

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Регистрация: 21.09.2017
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ерохин пока слабее остальных смотриться
Регистрация: 18.08.2013
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