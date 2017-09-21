Геннадий Орлов: Кузяев - открытие не только для "Зенита", но и для сборной

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:18
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (31)
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (31)
08:59
Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно (1)
Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно (1)
05:38
Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет (7)
Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет (7)
04:59
Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками (1)
Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками (1)
04:57
Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи (6)
Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи (6)
01:07
Алексей Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками (1)
Алексей Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками (1)
00:39
Россия и еще 12 стран-хозяек Евро-2020 не смогут претендовать на финалы еврокубков в 2020 году (1)
Россия и еще 12 стран-хозяек Евро-2020 не смогут претендовать на финалы еврокубков в 2020 году (1)
Вчера 23:58
"Милан" обыграл СПАЛ, "Наполи" разгромил "Лацио" (1)
"Милан" обыграл СПАЛ, "Наполи" разгромил "Лацио" (1)
Геннадий Орлов: Кузяев - открытие не только для "Зенита", но и для сборной
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре полузащитника "Зенита" Далера Кузяева и других футболистов сине-бело-голубых.
"Кузяев - открытие не только для "Зенита", но и для сборной. Правда, прошло всего 10 туров. Нужно продолжать себя проявлять, конкуренция в команде мощнейшая. Почему он присел на лавку? Возможно, ему дали отдохнуть, сейчас ого-го какая конкуренция. Еще появился Ригони, тоже полузащитник.
Из аргентинцев, конечно, Маммана очень интересен. Ну и Краневиттер. Он невольно становится конкурентом Паредеса. Его передача на Дриусси в матче с "Уфой" - это фантастика. Потрясающий пас в коридор - нужно уметь так исполнить.
Ерохин, например, тоже видит поле, но исполнительского мастерства пока маловато. Среди игроков атаки у него больше всего брака. Когда Ерохин играл за "Урал", то был центральным нападающим и забивал. За "Ростов" в матче "Зенитом", например, здорово забил. Если он будет точнее и продолжит бить по воротам, то поборется за место в основном составе", - цитирует Орлова "СЭ".
"Кузяев - открытие не только для "Зенита", но и для сборной. Правда, прошло всего 10 туров. Нужно продолжать себя проявлять, конкуренция в команде мощнейшая. Почему он присел на лавку? Возможно, ему дали отдохнуть, сейчас ого-го какая конкуренция. Еще появился Ригони, тоже полузащитник.
Из аргентинцев, конечно, Маммана очень интересен. Ну и Краневиттер. Он невольно становится конкурентом Паредеса. Его передача на Дриусси в матче с "Уфой" - это фантастика. Потрясающий пас в коридор - нужно уметь так исполнить.
Ерохин, например, тоже видит поле, но исполнительского мастерства пока маловато. Среди игроков атаки у него больше всего брака. Когда Ерохин играл за "Урал", то был центральным нападающим и забивал. За "Ростов" в матче "Зенитом", например, здорово забил. Если он будет точнее и продолжит бить по воротам, то поборется за место в основном составе", - цитирует Орлова "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.