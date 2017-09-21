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Александр Григорян: мне нечего доказывать "Хабаровску", пусть они доказывают

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян ответил на вопросы по поводу предстоящей встречи с хабаровским СКА в рамках 1/16 финала Кубка России.

– Конечно, я жду от них атакующей игры. Схема не изменится, но она будет больше направлена на атаку. Думаю, впереди структура будет больше напоминать 3-4-3, но в обороне соперник, наверное, будет играть с привычными пятью защитниками. В целом, уверен, что они будут пытаться играть «первым номером». Унизительно, если клуб из РФПЛ будет играть с командой из ПФЛ вторым номером.

– В преддверии кубкового матча Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко вернулись к тренировкам в общей группе. Можно ли ожидать их выхода на поле?

– Павлюченко и Ребко могут появиться в стартовом составе, а Измайлова, к сожалению, точно не будет.

– Вы много лет проработали в хабаровской команде, провели 99 матчей. Предстоящее соперничество с бывшей командой вызывает особые чувства?

– Сложно сказать. Очень много эмоций уже потрачено в этом сезоне. Да, я провёл длительный период карьеры в Хабаровске, но мне нечего стыдиться за проделанную там работу. В 99 играх под моим руководством команда одержала 42 победы. При мне хабаровчане добились максимальных результатов.

– Можно ли говорить о личной дополнительной мотивации?

– Для меня таким стимулом является возможность сыграть в следующем раунде с «Зенитом». Да, до прихода в «Арарат» для меня очень важно было обыграть «СКА-Хабаровск». В премьер-лиге с «Анжи» уже встречались с хабаровской командой, но проиграли, хотя играли с преимуществом. Помню, что тогда я действительно по-особому настраивался, было желание непременно обыграть их. Потом я понял, что не стоит так накручивать себя. Я часть истории «СКА-Хабаровска», и мне доказывать им нечего, скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают, – приводит слова Григоряна пресс-служба клуба.
Теги: Григорян Арарат СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:37
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