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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Наяир Тикнизян: гордость от дебюта за ЦСКА не испытываю, мы проиграли
Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян прокомментировал поражение от курского "Авангарда" (0:1) в 1/16 финала Кубка России.
— Чувства двоякие. С одной стороны, приятно выйти на поле и защищать цвета основной команды. С другой стороны, потерпели досадное поражение. Чуть не хватило довести дело до конца, реализовать свои моменты. В конце силы кончались, мы стали чаще прижиматься к воротам, и у соперников было больше шансов.
— Испытываешь ли гордость, ведь дебют в основе ПФК ЦСКА — это большое событие?
— Честно говоря, гордости не испытываю, потому что мы проиграли. Значит, где-то не добежал, где-то не доиграл.
— Какие задачи ставишь перед собой на этот сезон?
— Самые высокие. Буду продолжать работать в том же духе и ещё сильнее, чтобы пробиться. У каждого воспитанника ПФК ЦСКА мечта — попасть в первую команду. Ставлю перед собой такую цель.
— Есть понимание, что в этом сезоне огромный шанс есть у всей нашей молодёжи?
— Считаю, что да. Сейчас шансов больше, чем когда-либо, надо ими пользоваться. Надеюсь, получится, — цитирует Тикнизяна пресс-служба клуба.
— Чувства двоякие. С одной стороны, приятно выйти на поле и защищать цвета основной команды. С другой стороны, потерпели досадное поражение. Чуть не хватило довести дело до конца, реализовать свои моменты. В конце силы кончались, мы стали чаще прижиматься к воротам, и у соперников было больше шансов.
— Испытываешь ли гордость, ведь дебют в основе ПФК ЦСКА — это большое событие?
— Честно говоря, гордости не испытываю, потому что мы проиграли. Значит, где-то не добежал, где-то не доиграл.
— Какие задачи ставишь перед собой на этот сезон?
— Самые высокие. Буду продолжать работать в том же духе и ещё сильнее, чтобы пробиться. У каждого воспитанника ПФК ЦСКА мечта — попасть в первую команду. Ставлю перед собой такую цель.
— Есть понимание, что в этом сезоне огромный шанс есть у всей нашей молодёжи?
— Считаю, что да. Сейчас шансов больше, чем когда-либо, надо ими пользоваться. Надеюсь, получится, — цитирует Тикнизяна пресс-служба клуба.
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