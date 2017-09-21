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Наяир Тикнизян: гордость от дебюта за ЦСКА не испытываю, мы проиграли

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян прокомментировал поражение от курского "Авангарда" (0:1) в 1/16 финала Кубка России.

— Чувства двоякие. С одной стороны, приятно выйти на поле и защищать цвета основной команды. С другой стороны, потерпели досадное поражение. Чуть не хватило довести дело до конца, реализовать свои моменты. В конце силы кончались, мы стали чаще прижиматься к воротам, и у соперников было больше шансов.

— Испытываешь ли гордость, ведь дебют в основе ПФК ЦСКА — это большое событие?

— Честно говоря, гордости не испытываю, потому что мы проиграли. Значит, где-то не добежал, где-то не доиграл.

— Какие задачи ставишь перед собой на этот сезон?

— Самые высокие. Буду продолжать работать в том же духе и ещё сильнее, чтобы пробиться. У каждого воспитанника ПФК ЦСКА мечта — попасть в первую команду. Ставлю перед собой такую цель.

— Есть понимание, что в этом сезоне огромный шанс есть у всей нашей молодёжи?

— Считаю, что да. Сейчас шансов больше, чем когда-либо, надо ими пользоваться. Надеюсь, получится, — цитирует Тикнизяна пресс-служба клуба.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
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как вы настоиграли....
Регистрация: 6.04.2016
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