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Роман Широков и Алексей Смертин получили назначения в "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков стал советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского по футболу.

На должность исполняющего обязанности исполнительного директора бело-голубых назначен Алексей Смертин. Ранее должность занимал Евгений Кречетов.

"Смертин назначен исполняющим обязанности исполнительного директора", – сказали в пресс-службе "Динамо".

Р-Спорт
Теги: Динамо Широков Смертин
Сегодня, 14:33
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№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 14:49) #
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Насчет Смертина - понимаю,уважаемый порядочный человек,а вот причем тут Широков не пойму
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сочувствую если правда
Регистрация: 6.04.2016
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