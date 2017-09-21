Роман Широков и Алексей Смертин получили назначения в "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков стал советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского по футболу.На должность исполняющего обязанности исполнительного директора бело-голубых назначен Алексей Смертин. Ранее должность занимал Евгений Кречетов."Смертин назначен исполняющим обязанности исполнительного директора", – сказали в пресс-службе "Динамо".