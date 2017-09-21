Марсело получил травму в матче с "Бетисом"

Защитник "Реала" Марсело в матче чемпионата Испании с "Бетисом" (0:1) получил травму бедра, информирует Marca.Сообщается, что бразилец пропустит несколько недель. Точные сроки восстановления станут известны после углубленного обследования.