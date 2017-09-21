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Марсело получил травму в матче с "Бетисом"

Защитник "Реала" Марсело в матче чемпионата Испании с "Бетисом" (0:1) получил травму бедра, информирует Marca.

Сообщается, что бразилец пропустит несколько недель. Точные сроки восстановления станут известны после углубленного обследования.
Теги: Марсело Реал
Сегодня, 14:41
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(0)
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 14:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Психологическую травму...
Регистрация: 31.03.2015
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