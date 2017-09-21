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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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10:18
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (31)
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (31)
08:59
Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно (2)
Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно (2)
05:38
Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет (7)
Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет (7)
04:59
Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками (1)
Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками (1)
04:57
Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи (7)
Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи (7)
01:07
Алексей Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками (1)
Алексей Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками (1)
Марсело получил травму в матче с "Бетисом"
Защитник "Реала" Марсело в матче чемпионата Испании с "Бетисом" (0:1) получил травму бедра, информирует Marca.
Сообщается, что бразилец пропустит несколько недель. Точные сроки восстановления станут известны после углубленного обследования.
Сообщается, что бразилец пропустит несколько недель. Точные сроки восстановления станут известны после углубленного обследования.
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