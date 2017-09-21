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"Ахмат" назвал состав на кубковую игру с "Енисеем"

"Ахмат" объявил состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с "Енисеем".

"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Родолфо, Мохаммади, Исмаэл, Швец, Раванелли, Митришев, Садаев, Мбенге.

Запасные: Гудиев, Плиев, А. Кадыров, Х. Кадыров, Лео, Роши, Бацуев, Бериша, Ахъядов, Сампайо.
Теги: Ахмат
Сегодня, 14:45
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