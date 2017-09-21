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Владимир Пономарев: Оланаре либо не умеет, либо не может играть

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв дал свою оценку матчу "армейцев" с "Авангардом", по итогам которого они вылетели из Кубка России.

"Вчера у футболистов ЦСКА не было настроения играть. Оланаре либо не умеет, либо не может играть. Кирилл Набакин - обидчивый парень. Всех оставили дома, дали отдохнуть, а он играет. Что обижаться? Почти не выходит на поле. В наше время такого не было. С кем только не играли, в любую погоду и на любом поле. Просто выйти поиграть в футбол – удовольствие. Мы даже с полицией Сан-Пауло играли, на ящик водки каждому.

Я не понимаю, может у нынешних футболистов одна мысль – денег заработать. Видимо, это так сказывается. Каждый хочет продержаться подольше, где он ещё сможет так зарабатывать? Стараются на всю оставшуюся жизнь накопить хоть миллион долларов. Другая психология у спортсменов сейчас.

Чёрт с ним, с этим Кубком России, но играть надо в каждом матче, а не номер отбывать. Жаль, что Александр Головин пропустит матч с "Динамо". Один он в команде может бежать с мячом, придержать его. В наше время не отделывались от мяча, а сейчас пас – назад вратарю – пас – вратарю. А все утверждают, что футбол стал скоростным. Какого чёрта скоростным?

Я, когда с поля уходил, еле до Тушино доплетался. Крайние нападающие носились, как угорелые, за ними глаз да глаз нужен был. Сейчас таких нет. Парк культуры какой-то для защитников, отдыхай — не хочу", - цитирует Пономарёва "Чемпионат".
Теги: Пономарев ЦСКА
Сегодня, 15:41
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(2)
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
не знаю как у тебя, у меня было футбольное детство!
Приходишь со школы, поел, 15 минут уроки, потом мячик до вечера, летом вообще с улицы не вылезали. пока не появились девочки...

было было)правда и закончил раньше, еще до девочек, так как получил серьезную травму (сейчас постоянно дает о себе знать)
выбегали всегда и в -30 играть.


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:01) #
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Цитата: tiki
но то, что у любого игрока должны гореть глаза даже при мысли о игре - это факт

это аксиома!
не знаю как у тебя, у меня было футбольное детство!
Приходишь со школы, поел, 15 минут уроки, потом мячик до вечера, летом вообще с улицы не вылезали. пока не появились девочки...

У современных игроков похоже девочки, жены, семьи появились еще в чреве матери и они думают не о том, как играть, а как лишний рубль заколотить, отсюда и такие "бешеные" скорости. (менталитет, заложенный в 90-х)


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
зато как игры на международном уровне - у нас не парк культуры, а просто проходной двор
это даже больше к сборной относится...скорость игры совсем иная
но то, что у любого игрока должны гореть глаза даже при мысли о игре - это факт
а то вон...посетил матч Динамо и Зенита (ходил как пресса) - так посмотрел какой счастливый уходил Погребняк, которого я на поле вообще не помню..посидел.деньжат накинули и домой довольный


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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