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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Владимир Пономарев: Оланаре либо не умеет, либо не может играть
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв дал свою оценку матчу "армейцев" с "Авангардом", по итогам которого они вылетели из Кубка России.
"Вчера у футболистов ЦСКА не было настроения играть. Оланаре либо не умеет, либо не может играть. Кирилл Набакин - обидчивый парень. Всех оставили дома, дали отдохнуть, а он играет. Что обижаться? Почти не выходит на поле. В наше время такого не было. С кем только не играли, в любую погоду и на любом поле. Просто выйти поиграть в футбол – удовольствие. Мы даже с полицией Сан-Пауло играли, на ящик водки каждому.
Я не понимаю, может у нынешних футболистов одна мысль – денег заработать. Видимо, это так сказывается. Каждый хочет продержаться подольше, где он ещё сможет так зарабатывать? Стараются на всю оставшуюся жизнь накопить хоть миллион долларов. Другая психология у спортсменов сейчас.
Чёрт с ним, с этим Кубком России, но играть надо в каждом матче, а не номер отбывать. Жаль, что Александр Головин пропустит матч с "Динамо". Один он в команде может бежать с мячом, придержать его. В наше время не отделывались от мяча, а сейчас пас – назад вратарю – пас – вратарю. А все утверждают, что футбол стал скоростным. Какого чёрта скоростным?
Я, когда с поля уходил, еле до Тушино доплетался. Крайние нападающие носились, как угорелые, за ними глаз да глаз нужен был. Сейчас таких нет. Парк культуры какой-то для защитников, отдыхай — не хочу", - цитирует Пономарёва "Чемпионат".
"Вчера у футболистов ЦСКА не было настроения играть. Оланаре либо не умеет, либо не может играть. Кирилл Набакин - обидчивый парень. Всех оставили дома, дали отдохнуть, а он играет. Что обижаться? Почти не выходит на поле. В наше время такого не было. С кем только не играли, в любую погоду и на любом поле. Просто выйти поиграть в футбол – удовольствие. Мы даже с полицией Сан-Пауло играли, на ящик водки каждому.
Я не понимаю, может у нынешних футболистов одна мысль – денег заработать. Видимо, это так сказывается. Каждый хочет продержаться подольше, где он ещё сможет так зарабатывать? Стараются на всю оставшуюся жизнь накопить хоть миллион долларов. Другая психология у спортсменов сейчас.
Чёрт с ним, с этим Кубком России, но играть надо в каждом матче, а не номер отбывать. Жаль, что Александр Головин пропустит матч с "Динамо". Один он в команде может бежать с мячом, придержать его. В наше время не отделывались от мяча, а сейчас пас – назад вратарю – пас – вратарю. А все утверждают, что футбол стал скоростным. Какого чёрта скоростным?
Я, когда с поля уходил, еле до Тушино доплетался. Крайние нападающие носились, как угорелые, за ними глаз да глаз нужен был. Сейчас таких нет. Парк культуры какой-то для защитников, отдыхай — не хочу", - цитирует Пономарёва "Чемпионат".
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