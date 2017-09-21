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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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УЕФА представил окончательный формат и логотип Лиги наций
Европейский футбольный союз подготовил окончательную версию правил и регламента нового турнира для национальных сборных команд – Лиги наций.
Участие в турнире примут все 55 сборных. Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).
В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 – в лигу С, оставшиеся 16 – в лигу D. Лиги A и B состоят из четырех групп по три команды.
Лига C состоит из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды. Лига D состоит из четырех групп по четыре команды. Процедура жеребьевки не утверждена. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре–ноябре 2018 года (каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).
Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.
Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.
Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 24 января 2018 года в Лозанне, где также будет представлен трофей Лиги наций.
Идея турнира заключается в замене товарищеских матчей на систематическое соревнование. Главным ее принципом станет повышение и понижение сборных в классе. В финале турнира встретятся четыре команды, которые определят сильнейшую сборную. Финальная стадия пройдет в июне 2019 года.
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Участие в турнире примут все 55 сборных. Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).
В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 – в лигу С, оставшиеся 16 – в лигу D. Лиги A и B состоят из четырех групп по три команды.
Лига C состоит из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды. Лига D состоит из четырех групп по четыре команды. Процедура жеребьевки не утверждена. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре–ноябре 2018 года (каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).
Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.
Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.
Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 24 января 2018 года в Лозанне, где также будет представлен трофей Лиги наций.
Идея турнира заключается в замене товарищеских матчей на систематическое соревнование. Главным ее принципом станет повышение и понижение сборных в классе. В финале турнира встретятся четыре команды, которые определят сильнейшую сборную. Финальная стадия пройдет в июне 2019 года.
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