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Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
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УЕФА представил окончательный формат и логотип Лиги наций

Европейский футбольный союз подготовил окончательную версию правил и регламента нового турнира для национальных сборных команд – Лиги наций.



Участие в турнире примут все 55 сборных. Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 – в лигу С, оставшиеся 16 – в лигу D. Лиги A и B состоят из четырех групп по три команды.

Лига C состоит из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды. Лига D состоит из четырех групп по четыре команды. Процедура жеребьевки не утверждена. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре–ноябре 2018 года (каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 24 января 2018 года в Лозанне, где также будет представлен трофей Лиги наций.

Идея турнира заключается в замене товарищеских матчей на систематическое соревнование. Главным ее принципом станет повышение и понижение сборных в классе. В финале турнира встретятся четыре команды, которые определят сильнейшую сборную. Финальная стадия пройдет в июне 2019 года.

Sportbox
Сегодня, 15:51
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№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не перевелись еще тупые в Москве, не могущие отличить рейтинг чемпионатов от рейтинга сборных
Регистрация: 19.03.2010
№13 Написал: bosov7 Москва (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Рейтинг стран УЕФА (UEFA)
Обновлен 15 сентября 2017 17:48


1 eq Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 4.571 91.855 7/ 7
2 up Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 5.214 64.748 7/ 7
3 dn Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 2.428 63.998 6/ 7
4 eq Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 4.166 63.082 6/ 6
5 eq Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 3.500 48.415 5/ 6
6 eq Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 4.600 45.382 4/ 5
7 eq Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 4.000 41.582 5/ 6
8 eq Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 1.200 37.100 2/ 5
Регистрация: 21.01.2006
№12 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:47) #
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online

Цитата: Батька
мы что в Д что ли ?

Мы в Ж
Регистрация: 22.11.2014
№11 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
полная хрень никому не нужная, а как же отбор к ЧЕ-2020?
Регистрация: 20.10.2011
№10 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29) #
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Цитата: Хитрый Лис
Я за "наших" недобразильцев и не переживаю, я переживаю за то что и без того напряженный график Зенита превратится в ад, а матчи чемпионата России вынесут на январь

предполагаю, что ничего не изменится, будем играть по-прежнему с Венгриями и Румыниями, в те же сроки.
Цитата: fartovij
На 6-м же. Мы, видимо, о разных рейтингах

да, ты о рейтинге чемпионатов, а я о рейтинге сборных.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№9 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
Цитата: Sewer 79
в рейтинге УЕФА мы на 23м месте, пока.


На 6-м же. Мы, видимо, о разных рейтингах


--------------------
Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:13) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
наконец то товарняки будут более осмысленными

не понимаю твоих переживаний, не по куй ли)))))))
наши в финале все равно играть никогда не будут
а матчей не 10 , а 4 максимум( если играем в группе B), а может и вовсе 2 (одна в гостях, одна дома). Огласите полный регламент турнира, пожалуйста.

Я за "наших" недобразильцев и не переживаю, я переживаю за то что и без того напряженный график Зенита превратится в ад, а матчи чемпионата России вынесут на январь
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (1)

наконец то товарняки будут более осмысленными
Цитата: Хитрый Лис
Вконец ебанулись...когда проводить 10 лишних матчей сборных, где найти им место в календаре? И чего символика такая робкая? Приняли бы уже эмблему в виде соединенных на подобие полужопий двух футбольных мячей и вонзенную между ними вувузелу, европедерасты одобрят.

не понимаю твоих переживаний, не по куй ли)))))))
наши в финале все равно играть никогда не будут
а матчей не 10 , а 4 максимум( если играем в группе B), а может и вовсе 2 (одна в гостях, одна дома). Огласите полный регламент турнира, пожалуйста.
Цитата: fartovij
В "А" должны быть, если они ориентируются по таблице коэффициентов УЕФА

в рейтинге УЕФА мы на 23м месте, пока. А это значит B.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Анжи»
Цитата: Батька
мы что в Д что ли ?


В "А" должны быть, если они ориентируются по таблице коэффициентов УЕФА


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Пивовед
я такой логотип в детстве на одеялке видел..

У тетки был такой же байковый халат. Стеганый, толстый, карамелькой всегда пах.

Лига Наций. В канун столетия жуткого блуда - со всех сторон подначивают нас. Гниды мелкотравчатые
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:01) #
  • 0
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Чемпионат Европы №2?
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вконец ебанулись...когда проводить 10 лишних матчей сборных, где найти им место в календаре? И чего символика такая робкая? Приняли бы уже эмблему в виде соединенных на подобие полужопий двух футбольных мячей и вонзенную между ними вувузелу, европедерасты одобрят.
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
я такой логотип в детстве на одеялке видел..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (1)
online

мы что в Д что ли ?
Регистрация: 9.09.2016
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