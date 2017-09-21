Алекс Тейшейра может перейти в "Интер" в январе

Полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра в зимнее трансферное окно на правах аренды может перейти в "Интер", информирует Tuttosport.Сообщается, что 27-летний бразилец недоволен своим положением в клубе и желает покинуть команду. Отмечается, что для миланцев осуществить этот трансфер не составит никакого труда, так как кампания Sunning Group является владельцем обоих клубов.