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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:20
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Алекс Тейшейра может перейти в "Интер" в январе
Полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра в зимнее трансферное окно на правах аренды может перейти в "Интер", информирует Tuttosport.
Сообщается, что 27-летний бразилец недоволен своим положением в клубе и желает покинуть команду. Отмечается, что для миланцев осуществить этот трансфер не составит никакого труда, так как кампания Sunning Group является владельцем обоих клубов.
Сообщается, что 27-летний бразилец недоволен своим положением в клубе и желает покинуть команду. Отмечается, что для миланцев осуществить этот трансфер не составит никакого труда, так как кампания Sunning Group является владельцем обоих клубов.
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