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Алекс Тейшейра может перейти в "Интер" в январе

Полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра в зимнее трансферное окно на правах аренды может перейти в "Интер", информирует Tuttosport.

Сообщается, что 27-летний бразилец недоволен своим положением в клубе и желает покинуть команду. Отмечается, что для миланцев осуществить этот трансфер не составит никакого труда, так как кампания Sunning Group является владельцем обоих клубов.
Теги: Тейшейра Интер Трансферы
Сегодня, 16:36
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