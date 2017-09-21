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Диего Коста сегодня пройдет медосмотр в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Диего Коста перейдет в "Атлетико" за 60 миллионов евро, сообщает AS.

Сообщается, что сегодня футболист пройдет в Мадриде медицинское обследование. Однако сыграть за "Атлетико" он не сможет до января. Все это время Коста будет только тренироваться.
Теги: Коста Челси Атлетико
Сегодня, 16:51
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