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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Енисей" выбил "Ахмат" из Кубка России
Матч 1/16 финала Кубка России "Енисей" – "Ахмат" завершился крупной победой команды ФНЛ.
Кубок России
1/16 финала
"Енисей" - "Ахмат" 3:0
Голы: Чичерин, 35, Кутьин, 52, Исаев, 71
"Енисей": Чепчугов, Васильев, Мильдзихов, Чичерин, Сердеров, Ломакин, Исаев, Семакин, Фатуллаев, Кутьин, Малоян (Камеш, 59)
"Ахмат": Городов, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Родолфо, Раванелли, Швец, Исмаэл, Мбенге (Лео, 57), Садаев, Митришев
Предупреждения: Сердеров, 29
Кубок России
1/16 финала
"Енисей" - "Ахмат" 3:0
Голы: Чичерин, 35, Кутьин, 52, Исаев, 71
"Енисей": Чепчугов, Васильев, Мильдзихов, Чичерин, Сердеров, Ломакин, Исаев, Семакин, Фатуллаев, Кутьин, Малоян (Камеш, 59)
"Ахмат": Городов, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Родолфо, Раванелли, Швец, Исмаэл, Мбенге (Лео, 57), Садаев, Митришев
Предупреждения: Сердеров, 29
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