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"Енисей" выбил "Ахмат" из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Енисей" – "Ахмат" завершился крупной победой команды ФНЛ.

Кубок России

1/16 финала

"Енисей" - "Ахмат" 3:0

Голы: Чичерин, 35, Кутьин, 52, Исаев, 71

"Енисей": Чепчугов, Васильев, Мильдзихов, Чичерин, Сердеров, Ломакин, Исаев, Семакин, Фатуллаев, Кутьин, Малоян (Камеш, 59)

"Ахмат": Городов, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Родолфо, Раванелли, Швец, Исмаэл, Мбенге (Лео, 57), Садаев, Митришев

Предупреждения: Сердеров, 29
Теги: Енисей Ахмат
Сегодня, 16:54
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