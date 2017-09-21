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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Арсен Венгер: у меня нет предвзятого отношения к Санчесу
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем решение оставить Алексиса Санчеса на скамейке запасных на матч чемпионата Англии с "Челси" и выпустить на игру с "Донкастером" в Кубке.
"С моей стороны нет какого-то предвзятого отношения. Я просто пытаюсь привести его в хорошую форму. Лига Европы и Кубок лиги для меня так же важны. Стараюсь дать ему играть, чтобы он мог вернуться к своей лучшей игре. После долгого отпуска, который я ему предоставил в этому году, он вернулся не в лучшей форме, плюс еще травма.
Но Алексис набирает форму. У меня нет никакого приоритета для кого-то", - цитирует Венгера пресс-служба клуба.
"С моей стороны нет какого-то предвзятого отношения. Я просто пытаюсь привести его в хорошую форму. Лига Европы и Кубок лиги для меня так же важны. Стараюсь дать ему играть, чтобы он мог вернуться к своей лучшей игре. После долгого отпуска, который я ему предоставил в этому году, он вернулся не в лучшей форме, плюс еще травма.
Но Алексис набирает форму. У меня нет никакого приоритета для кого-то", - цитирует Венгера пресс-служба клуба.
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