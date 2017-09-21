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Арсен Венгер: у меня нет предвзятого отношения к Санчесу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем решение оставить Алексиса Санчеса на скамейке запасных на матч чемпионата Англии с "Челси" и выпустить на игру с "Донкастером" в Кубке.

"С моей стороны нет какого-то предвзятого отношения. Я просто пытаюсь привести его в хорошую форму. Лига Европы и Кубок лиги для меня так же важны. Стараюсь дать ему играть, чтобы он мог вернуться к своей лучшей игре. После долгого отпуска, который я ему предоставил в этому году, он вернулся не в лучшей форме, плюс еще травма.

Но Алексис набирает форму. У меня нет никакого приоритета для кого-то", - цитирует Венгера пресс-служба клуба.
Теги: Венгер Санчес Арсенал
Сегодня, 17:11
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№1 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 17:34) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Зато у Санчеса (нашего, который модератор), есть предвзятое отношение к Венгеру laughing


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
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