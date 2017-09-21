Арсен Венгер: у меня нет предвзятого отношения к Санчесу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем решение оставить Алексиса Санчеса на скамейке запасных на матч чемпионата Англии с "Челси" и выпустить на игру с "Донкастером" в Кубке."С моей стороны нет какого-то предвзятого отношения. Я просто пытаюсь привести его в хорошую форму. Лига Европы и Кубок лиги для меня так же важны. Стараюсь дать ему играть, чтобы он мог вернуться к своей лучшей игре. После долгого отпуска, который я ему предоставил в этому году, он вернулся не в лучшей форме, плюс еще травма.Но Алексис набирает форму. У меня нет никакого приоритета для кого-то", - цитирует Венгера пресс-служба клуба.