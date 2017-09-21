Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов" - "Локомотив": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Локомотива" на предстоящий матч 1/16 финала Кубка России.

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Таранов, Зотов, Немчанинов, Ткачук, Башкиров, Зинков, Клёнкин, Мияйлович, Корниленко.

"Локомотив": Медведев, Ротенберг, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер.
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 17:44
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 18:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Алания»
Ротенберг будет подчищать грехи И.Денисова... laughing
Регистрация: 3.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.