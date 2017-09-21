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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (7)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (7)
10:18
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
08:59
Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно (2)
Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно (2)
Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта на матче "Динамо" - "Зенит"
Матч 1/16 финала Кубка России между петербургским "Динамо" и "Зенитом" пройдет при открытой крыше стадиона "Санкт-Петербург", сообщает твиттер SpbRoof.
Встреча состоится сегодня в 20:00 мск.
Встреча состоится сегодня в 20:00 мск.
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