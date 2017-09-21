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Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта на матче "Динамо" - "Зенит"

Матч 1/16 финала Кубка России между петербургским "Динамо" и "Зенитом" пройдет при открытой крыше стадиона "Санкт-Петербург", сообщает твиттер SpbRoof.

Встреча состоится сегодня в 20:00 мск.
Теги: Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 18:04
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6
(0)
№6 Написал: Tokio581 (Сегодня, 18:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пока срут только свиньи на этой вктке
Регистрация: 18.04.2016
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 18:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
если закроют то снова это решето потечет,если откроют так бакланы все засрут,зенит выбрал из двух зол,меньшее))
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что бы ещё сказать про бакланов?..


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
ну все, сейчас на поле налетят бакланы

Нет,все бакланы болеют за Сраптак и пишут тут всякую ерунду,ввиду своего пристрастия к бромантану,отсутствию фантазии и какой-либо мозговой деятельности..


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Констанция Щеглова (Сегодня, 18:14) #
  • -1
  •  (3)
online

Правильно, пусть бакланы срут на этот опущенный сброд.
Регистрация: 4.07.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:13) #
  • -3
  •  (3)
online

ну все, сейчас на поле налетят бакланы
Регистрация: 20.04.2016
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