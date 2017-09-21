Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта на матче "Динамо" - "Зенит"

Матч 1/16 финала Кубка России между петербургским "Динамо" и "Зенитом" пройдет при открытой крыше стадиона "Санкт-Петербург", сообщает твиттер SpbRoof.Встреча состоится сегодня в 20:00 мск.