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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
10:18
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
"Арарат" - "СКА-Хабаровск": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России "Арарат" - "СКА-Хабаровск".
"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко, Квеквескири, Хурцидзе, Пугин, Лебеденко, Павлюченко, Тобоев.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Пуцко, Гришко, Баляйкин, Никифоров, Казанков, Дедчко, Калинский, Корян, Барбаро.
"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко, Квеквескири, Хурцидзе, Пугин, Лебеденко, Павлюченко, Тобоев.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Пуцко, Гришко, Баляйкин, Никифоров, Казанков, Дедчко, Калинский, Корян, Барбаро.
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