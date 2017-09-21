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"Арарат" - "СКА-Хабаровск": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России "Арарат" - "СКА-Хабаровск".

"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко, Квеквескири, Хурцидзе, Пугин, Лебеденко, Павлюченко, Тобоев.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Пуцко, Гришко, Баляйкин, Никифоров, Казанков, Дедчко, Калинский, Корян, Барбаро.
Теги: Арарат СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:40
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Почему в "Арарате" нет армян? smile Значит это фальшивый "Арарат". Ради приличия хотя бы одного ару выпустили.
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 18:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Арарат хуп-тур!
Регистрация: 2.06.2009
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